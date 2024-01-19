tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:53

Published Сегодня, 13:53

Modified Сегодня, 13:55

Updated Сегодня, 13:55

Тысячи жителей Свердловской области окунулись в купели

13 тысяч жителей Свердловской области посетили купели в Крещенские купания

19 января 2024, 13:53
Фото: МЧС по Свердловской области

Тысячи жителей Свердловской области окунулись в купели

Ранним утром 19 января 13 тысяч жителей Свердловской области посетили купели. Многие из них окунулись в ледяной воде.

На местах дежурили спасатели, медики и полицейские. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Фото: МЧС по Свердловской области

За безопасностью граждан следили около 700 человек, в том числе 230 спасателей. Кроме того, они патрулировали другие водоемы, искали там незаконные купели, которые могли угрожать жизням свердловчан.

Найдена одна незаконная купель на реке Ивдель.

Ранее в купель также окунулись порядка 300 заключенных региона.

Жители Нижнего Тагила окунаются в прорубь на Крещение: фоторепортаж TagilCity.ru
Узнать подробнее
Читайте также:
Купаний не будет. В Ирбите отменили купания на КрещениеВода замерзла. Жители села под Тагилом остались без святого источника на Крещение
#Общество#Свердловская область#Полиция#Спасатели#Водоемы#Медики#Заключенные#Крещенские купания#Екатеринбург#Дарья Сорокина
Подпишитесь
Жители Нижнего Тагила окунаются в прорубь на Крещение: фоторепортаж TagilCity.ru
Сегодня, 08:00
Шок, скачок давления и потеря сознания: чем опасно купание в проруби
Сегодня, 07:09
Прокуратура проверяет школу в Нижнем Тагиле, ученики которой избили сверстницу
Сегодня, 04:50
Более 2 млрд рублей: кто из предприятий Екатеринбурга задолжал налоговой
Вчера, 10:15
353 миллиона рублей по налогам: стали известны главные должники Первоуральска
Сегодня, 06:23
Где окунуться в Крещение в Свердловской области: список купелей
17 января, 11:37