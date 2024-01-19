13 тысяч жителей Свердловской области посетили купели в Крещенские купания

Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
На местах дежурили спасатели, медики и полицейские. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
За безопасностью граждан следили около 700 человек, в том числе 230 спасателей. Кроме того, они патрулировали другие водоемы, искали там незаконные купели, которые могли угрожать жизням свердловчан.
Найдена одна незаконная купель на реке Ивдель.
Ранее в купель также окунулись порядка 300 заключенных региона.