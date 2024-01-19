353 миллиона рублей по налогам: стали известны главные должники Первоуральска

На четвертом месте антирейтинга расположилась Первоуральская автомобильная школа ДОСААФ. По данным ФНС, предоставленным редакции, у учреждения имеется многомиллионный долг по налогам. Согласно открытой информации, сейчас автошкола под руководством Олега Войнова находится в процессе реорганизации. Информация о задолженности также может быть, в случае, если руководство не передавало налоговую отчетность. Последний раз учреждение судилось с ФНС №30 в 2013 году, тогда автошкола требовала признать решение о привлечении к ответственности за налоговое правонарушение незаконным.