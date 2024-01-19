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Налоговая назвала главных должников Первоуральска

353 миллиона рублей по налогам: стали известны главные должники Первоуральска

19 января 2024, 06:23
Фото: Midjourney

Налоговая назвала главных должников Первоуральска

353,7 миллионов рублей — такова общая сумма налоговой задолженности у организаций Первоуральска, города с населением чуть более 100 тысяч человек. TagilCity.ru разбирался, какие фирмы и по каким основаниям задолжали многомиллионные суммы фискалам.

1 место — «Профклининг сервис» и 134,9 миллиона рублей

По данным ФНС, предоставленным TagilCity.ru, первоуральская фирма «Профклининг сервис» задолжала 134,9 миллиона рублей по налогам. Фискалы выяснили, что клининговая фирма заключает договоры с несколькими аффилированными ИП — как минимум тремя. Они выполняют аналогичные услуги, делятся одними контактными данными и аккумулируют деньги на один расчетный счет. Все это смягчало налоговую нагрузку на плательщиков, однако привело к тому, что схемой заинтересовалась ФНС. Это позволило налоговикам говорить о схеме «дробления» бизнеса.

Первоуральская фирма добилась того, что в ходе многочисленных проверок документов действия представителей налоговой были признаны незаконными, однако это не отменяет факт использования схемы и дальнейших разбирательств по этому поводу. Теперь на фирме висит долг перед бюджетом. А по состоянию на 1 декабря 2023 года в отношении организации есть решения о частичной или полной приостановке операций.

2 место — хлебокомбинат и 79 миллионов рублей

Следующим должником, согласно данным ФНС, предоставленным редакции TagilCity.ru, является «Первоуральский хлебокомбинат». С 2018 года его выручка упала на 400%, в 2023 году налоговая пыталась его обанкротить, однако производство по делу было прекращено, о чем свидетельствуют данные о судебных делах. Помимо этого хлебокомбинат проиграл 50 дел на общую сумму 30 миллионов рублей.

К 2023 году предприятие хлебной промышленности накопило 79 миллионов долга перед фискалами. Учредителем и руководителем «Первоуральского хлебокомбината» является Александр Шелкунов. Ранее он управлял двумя ныне ликвидированными предприятиями в Ставропольском крае.

3 место — «Полипласт-Уралсиб» и 61 миллион рублей

Следующее предприятие в антирейтинге, составленном TagilCity.ru, — ООО «Полипласт-Уралсиб» из Первоуральска, которое занимается производством химических продуктов. Успешное предприятие, выручка которого ежегодно растет и достигает полумиллиарда рублей, должно налоговой 61 миллион рублей.

Гендиректором «Полипласт-Уралсиб» является Илья Горобец, а учредителем является московская организация АО «Полипласт». Судебных разбирательство между ФНС №30 и «Полипласт-Уралсиб» в 2023 году не было. Сейчас фискалы проводят все необходимые мероприятия, чтобы плательщик погасил долг перед бюджетом.

4 место — автошкола и 38 миллионов рублей

На четвертом месте антирейтинга расположилась Первоуральская автомобильная школа ДОСААФ. По данным ФНС, предоставленным редакции, у учреждения имеется многомиллионный долг по налогам. Согласно открытой информации, сейчас автошкола под руководством Олега Войнова находится в процессе реорганизации. Информация о задолженности также может быть, в случае, если руководство не передавало налоговую отчетность. Последний раз учреждение судилось с ФНС №30 в 2013 году, тогда автошкола требовала признать решение о привлечении к ответственности за налоговое правонарушение незаконным.

5 место — завод модульных и комплексных строений и 38 миллионов рублей

Закрывает рейтинг неплательщиков Первоуральска ООО «Завод модульных и комплексных строений», или завод «МИКС», специализирующийся на производстве строительных металлических конструкций, изделий и их частей. Летом 2023 года Арбитражный суд Свердловской области рассматривал дело о его банкротстве, инициированное ФНС №30, однако судья определил прекратить производство по заявлению. Сейчас, согласно открытым данным, завод находится в процессе ликвидации.

Учредителем завода является Алексей Ширяев, он же — генеральный директор организации с 2018 года.

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