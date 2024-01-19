Деревня Мазараки одно из лучших мест Кефалонии

Жители деревни Мазараки издавна заботились не только о сохранении традиций. Большое внимание здесь всегда уделяли просвещению: детей с малых лет старались обучать грамоте и другим важным наукам. Возможно, благодаря столь внимательному отношению к образованию в деревне почти никогда не было конфликтов. Спорные вопросы всегда решались мирным путем. Тем не менее жители поселения были отважными воинами, готовыми встать на защиту родной земли. Они отправлялись добровольцами на поля сражений, где неизменно показывали мужество и доблесть. Выходцы из рода Мазараки в совершенстве владели военным искусством, которое наряду с судоходством и земледелием для многих становилось делом всей жизни.