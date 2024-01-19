Деревня Мазараки одно из лучших мест Кефалонии

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
Место оказалось чрезвычайно удачным — протяженная береговая линия и горы, которые охраняли тихую, спокойную и комфортную уединенность живописного региона Средиземноморья. Природа создала уникальный микроклимат и ландшафт. Именно в этом месте находится удивительная по красоте загадочная пещера Мелиссани. В ней прячется озеро глубиной 39 метров. На стенах пещеры во время раскопок археологи обнаружили древние изображения нимф, поэтому нередко это место так и называют — пещера нимф.
Испокон веков местные жители Мазараки занимались рыбной ловлей и земледелием. Все они были отличными моряками и прекрасно ориентировались в прибрежных водах. Также почти вся деревня занималась виноградарством. Особой популярностью здесь пользовался сорт винограда «робола», который впоследствии стал визитной карточкой Кефалонии. До сих пор из него делают уникальное белое вино, которое известно далеко за пределами острова.
С годами поселение расширялось и крепло. Живущих поблизости людей притягивала слава деревни, ее изобилие и традиции, которые передавались из поколения в поколение. На одном из холмов стоял дом, откуда открывался потрясающий вид на море. Согласно легенде, там жили самые известные представители деревни — братья Мазараки.
Как уже отмечалось, традиции играли особую роль в жизни деревни. Например, каждый год в одно и то же время братья Мазараки сажали оливковые деревья. Это событие предваряла серьезная подготовка, к которой привлекались все жители. Ритуал был символом изобилия и богатства, мира и благополучия.
Пышные оливковые рощи, украшение Кефалонии, напоминающие о многовековом ритуале Мазараки, сохранились и сегодня. Своей густой зеленью и обильными плодами они относят нас к временам, когда братья Мазараки и другие жители деревни собирались в определенный день, чтобы почтить предков и укрепить фундамент традиций для новых поколений.
Кефалонию не случайно называют островом чудес. Здесь находится чудотворная икона Богородицы, не пострадавшая в пожаре. В день Успения Богородицы к церкви, где висит икона, приползают ядовитые змеи с черными крестами на головах. В праздник они совершенно безопасны для человека. Местные жители легко берут их в руки, не боясь укусов. Ученые-серпентологи так и не смогли дать ответ, к какому виду относятся эти змеи.
Кроме того, в день Успения Богородицы происходит еще одно чудо. За пять месяцев до этого дня, на Благовещение, в храм приносят белые лилии и складывают в киот. Все это время они лежат без воды и засыхают, но в праздник удивительным образом начинают распускаться и благоухать.
Жители деревни Мазараки издавна заботились не только о сохранении традиций. Большое внимание здесь всегда уделяли просвещению: детей с малых лет старались обучать грамоте и другим важным наукам. Возможно, благодаря столь внимательному отношению к образованию в деревне почти никогда не было конфликтов. Спорные вопросы всегда решались мирным путем. Тем не менее жители поселения были отважными воинами, готовыми встать на защиту родной земли. Они отправлялись добровольцами на поля сражений, где неизменно показывали мужество и доблесть. Выходцы из рода Мазараки в совершенстве владели военным искусством, которое наряду с судоходством и земледелием для многих становилось делом всей жизни.
Слава о деревне Мазараки как о благословенном месте, населенном умными, бесстрашными и предприимчивыми людьми, росла и множилась. Через некоторое время ее уроженцев начали приглашать в другие регионы и страны. Одним из первых учителей в мариупольском училище стал потомок тех самых братьев Мазараки. Представители фамилии переезжали и в другие города Российской империи, чтобы делиться там своими знаниями и опытом. Многие получали российское подданство и вместе с семьями обустраивали свою жизнь на новых землях.
Но никогда в роду Мазараки не забывали об истоках, понимая, что без прошлого нет будущего, и передавая потомкам истории о своем происхождении. До сих пор земли Кефалонии хранят легенды о семье Мазараки, которая приумножила славу этих мест, способствовала их процветанию и развитию.