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Более 200 тысяч «квадратов» дорог будут отремонтированы в Екатеринбурге

Девять дорожных участков отремонтируют в Екатеринбурге до конца зимы

19 января 2024, 07:46
Фото: 1MI

Более 200 тысяч «квадратов» дорог будут отремонтированы в Екатеринбурге

Дорожные участки на девяти улицах в Екатеринбурге будут реконструированы в 2024 году.

Рабочие будут ремонтировать дороги на улицах Студенческой, Московской, Зенитчиков, Космонавтов, Малышева, Восточной, Крауля, 8 марта и Крестинского. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Когда в город придет теплая погода, на улицах будет проведен ремонт на проезжей части, тротуарах и бордюрах, а также рабочие установят новые колодезные люки, а на лестницах появятся пандусы.

Напомним, Свердловской области выделят 6,5 миллиарда рублей на ремонт федеральных трасс, который продлится три года.

Мэрия Екатеринбурга плохо следит за качеством дорог в зимний период
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