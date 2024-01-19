Девять дорожных участков отремонтируют в Екатеринбурге до конца зимы

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
Modified Сегодня, 07:46
Updated Сегодня, 07:46
Рабочие будут ремонтировать дороги на улицах Студенческой, Московской, Зенитчиков, Космонавтов, Малышева, Восточной, Крауля, 8 марта и Крестинского. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.
Когда в город придет теплая погода, на улицах будет проведен ремонт на проезжей части, тротуарах и бордюрах, а также рабочие установят новые колодезные люки, а на лестницах появятся пандусы.
Напомним, Свердловской области выделят 6,5 миллиарда рублей на ремонт федеральных трасс, который продлится три года.