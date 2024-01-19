Домашняя собака напала на девушку в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
Пострадавшая, которую зову Елизавета, рассказала, что она гуляла с маленькой собачкой, как вдруг большой пес вцепился в нее и «начал рвать», пишет е1.
По словам Елизаветы, пес крупный. От серьезных ранений ее спасла зимняя одежда, которую было тяжело перекусить.
Хозяйка подошла, сказала: «Ну, вы же не пострадали». И ушла, — пожаловалась женщина
Далее Лиза вызвала такси и поехала в больницу. Пес покусал ее за ногу и поясницу. Теперь ей придется сделать семь уколов от бешенства. Пострадавшая обратилась в правоохранительные органы.
Ранее в Североуральске домашняя собака искусала лицо почтальона.