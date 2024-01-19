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Posted Сегодня, 09:11

Published Сегодня, 09:11

Modified Сегодня, 09:13

Updated Сегодня, 09:13

Собака покусала жительницу Березовского

Домашняя собака напала на девушку в Екатеринбурге

19 января 2024, 09:11
Фото: Midjourney

Собака покусала жительницу Березовского

В Березовском пес, гулявший с хозяйкой, покусал девушку. Владелица собаки не извинилась и не оказала помощь пострадавшей.

Пострадавшая, которую зову Елизавета, рассказала, что она гуляла с маленькой собачкой, как вдруг большой пес вцепился в нее и «начал рвать», пишет е1.

По словам Елизаветы, пес крупный. От серьезных ранений ее спасла зимняя одежда, которую было тяжело перекусить.

Хозяйка подошла, сказала: «Ну, вы же не пострадали». И ушла, — пожаловалась женщина

Далее Лиза вызвала такси и поехала в больницу. Пес покусал ее за ногу и поясницу. Теперь ей придется сделать семь уколов от бешенства. Пострадавшая обратилась в правоохранительные органы.

Ранее в Североуральске домашняя собака искусала лицо почтальона.

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