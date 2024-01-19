Екарта запущена для свердловских электричек

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
Modified Сегодня, 08:49
Updated Сегодня, 08:49
Карту выдадут бесплатно всем желающим при покупке любого билета в пригородных кассах. Сделать это нужно на некоторых станциях: Первомайской, Аппаратной, Кольцово и других. Об этом сообщили в РЖД.
Отмечается, что карта будет работать по любому проездному тарифу. Исключение составляет лишь льготный тариф.
В настоящий момент сервис тестируют. Поэтому число карт ограничено. Кроме того, сейчас жителям Свердловской области доступны несколько билетов: «Ежедневно», «Рабочего дня» и другие. Их оформляют в срок от пяти дней до года.
Ранее сообщалось, что для жителей Карпинска и северных городов запустили электрички.