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Published Сегодня, 08:47

Modified Сегодня, 08:49

Updated Сегодня, 08:49

Для электричек Свердловской области запустили Екарты

Екарта запущена для свердловских электричек

19 января 2024, 08:47
Фото: 1MI

Для электричек Свердловской области запустили Екарты

Екарты появились для электричек Свердловской области. Их создали СРЖД. Этой картой можно оплатить проезд во всех видах общественного транспорта.

Карту выдадут бесплатно всем желающим при покупке любого билета в пригородных кассах. Сделать это нужно на некоторых станциях: Первомайской, Аппаратной, Кольцово и других. Об этом сообщили в РЖД.

Отмечается, что карта будет работать по любому проездному тарифу. Исключение составляет лишь льготный тариф.

В настоящий момент сервис тестируют. Поэтому число карт ограничено. Кроме того, сейчас жителям Свердловской области доступны несколько билетов: «Ежедневно», «Рабочего дня» и другие. Их оформляют в срок от пяти дней до года.

Ранее сообщалось, что для жителей Карпинска и северных городов запустили электрички.

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