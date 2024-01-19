Эксперты назвали любимую музыку жителей Свердловской области

Екатеринбург вошел в десятку городов, где чаще всего слушали музыку на новогодних праздниках (с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года). Самыми заслушиваемыми артистами среди уральцев стали поп-певица ANNA ASTI, рэпер Баста, электронный дуэт «Аигел». Трек последних исполнителей — «Пыяла» — возглавил список самых популярных композиций в Свердловской области. Он обрел популярность в связи с выходом сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».



Не расставались жители области на каникулах и с песнями групп «Моя Мишель», «Мираж», «Комбинация» и «Три дня дождя». Кроме рока, рэпа и поп-музыки свердловчане слушали электронные, танцевальные композиции и отечественную эстраду.



По мнению аналитиков, в ТОП-5 самых популярных треков в Екатеринбурге с 30 декабря по 8 января вошли: