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Published Сегодня, 10:04

Modified Сегодня, 10:10

Updated Сегодня, 10:10

Самые популярные треки Нового года названы в Свердловской области

Эксперты назвали любимую музыку жителей Свердловской области

19 января 2024, 10:04
Фото: Midjourney

Самые популярные треки Нового года названы в Свердловской области

Самыми популярными жанрами среди жителей Свердловской области на новогодних каникулах стали поп, рэп, электроника и рок. Такие данные предоставили аналитики цифровой экосистемы МТС и сервиса МТС Музыка.

Екатеринбург вошел в десятку городов, где чаще всего слушали музыку на новогодних праздниках (с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года). Самыми заслушиваемыми артистами среди уральцев стали поп-певица ANNA ASTI, рэпер Баста, электронный дуэт «Аигел». Трек последних исполнителей — «Пыяла» — возглавил список самых популярных композиций в Свердловской области. Он обрел популярность в связи с выходом сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Не расставались жители области на каникулах и с песнями групп «Моя Мишель», «Мираж», «Комбинация» и «Три дня дождя». Кроме рока, рэпа и поп-музыки свердловчане слушали электронные, танцевальные композиции и отечественную эстраду.

По мнению аналитиков, в ТОП-5 самых популярных треков в Екатеринбурге с 30 декабря по 8 января вошли:

  • «Пыяла» («Аигел»),
  • «Царица» (ANNA ASTI),
  • The Best of Greatest Hits (Мираж),
  • «Давай сбежим (Искорки)» («5УТРА»),
  • «Зима в сердце» («Моя Мишель»).

А вот в ТОП-5 самых заслушиваемых артистов в Екатеринбурге с 30 декабря по 8 января попали:

  • ANNA ASTI,
  • Баста,
  • «Король и Шут»,
  • NЮ,
  • MACAN.

Отметим, кроме Екатеринбурга на новогодних каникулах музыку часто слушали в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Новосибирске, Казани, Ростове-на-Дону, Якутске, Чите и Уфе.

МТС Музыка — это мобильное приложение для прослушивания музыки с большой коллекцией треков и удобным интерфейсом. Сервис доступен любому пользователю — как абонентам МТС, так и абонентам мобильной связи других операторов.

#Происшествия#Аналитика#Свердловская область#Электроника#Музыка#Приложение#Рэп#Рок#МТС#Екатеринбург#Баста#Анастасия Имамахметова
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