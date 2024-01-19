Эксперты назвали любимую музыку жителей Свердловской области

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
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Updated Сегодня, 10:10
Екатеринбург вошел в десятку городов, где чаще всего слушали музыку на новогодних праздниках (с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года). Самыми заслушиваемыми артистами среди уральцев стали поп-певица ANNA ASTI, рэпер Баста, электронный дуэт «Аигел». Трек последних исполнителей — «Пыяла» — возглавил список самых популярных композиций в Свердловской области. Он обрел популярность в связи с выходом сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».
Не расставались жители области на каникулах и с песнями групп «Моя Мишель», «Мираж», «Комбинация» и «Три дня дождя». Кроме рока, рэпа и поп-музыки свердловчане слушали электронные, танцевальные композиции и отечественную эстраду.
По мнению аналитиков, в ТОП-5 самых популярных треков в Екатеринбурге с 30 декабря по 8 января вошли:
А вот в ТОП-5 самых заслушиваемых артистов в Екатеринбурге с 30 декабря по 8 января попали:
Отметим, кроме Екатеринбурга на новогодних каникулах музыку часто слушали в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Новосибирске, Казани, Ростове-на-Дону, Якутске, Чите и Уфе.
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