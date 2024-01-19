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Posted Сегодня, 10:59

Published Сегодня, 10:59

Modified Сегодня, 11:01

Updated Сегодня, 11:01

На Урале фейковый канал заявил о готовящихся взрывах в школах Невьянска

ФЕЙК: Неизвестные обещали взорвать школы и убить всех детей в Невьянске

19 января 2024, 10:59
Фото: Канал Telegram

На Урале фейковый канал заявил о готовящихся взрывах в школах Невьянска

В одной из соцсети Невьянска неизвестные создали канал, в котором обещали взорвать все школы в городе и убить детей прямо в учебных заведениях. В полиции назвали эту информацию фейковой, а канал в последствии стал закрытым.

Канал был создан 18 января. В сообщениях неизвестные пишут о том, что собираются взорвать в течение двух недель все школы в Невьянске. При этом они считают, что город станет популярным.

Утром 19 января появились сообщения о том, что взрывные устройства уже установлены в школе № 2, а далее будут заложены в школе №4. При этом неизвестные прикладывают фото оружия и взрывчатки, которые якобы применяются, и запугивают всех сообщениями с ненормативной лексикой.

Можем продлить таймер взрывчатки на 5-15 минут. Если же вы так боитесь взрыва, покиньте школу. У вас еще есть время, — сказано на канале.
Фото: Канал Telegram

Редакция TagilCity.ru запросила комментарий по поводу ситуации у регионального главка МВД Свердловской области.

Этот канал фейковый. Информация не соответствует действительности. На самом деле, никакой угрозы нет, — пояснил редакции начальник пресс-службы ведомства Валерий Горелых.

На данный момент канал скрыт от общего доступа. Вступить в него можно только по подписке.

Напомним, в мае 2021 года в Казани бывший ученик гимназии № 175 Ильназ Галявиев устроил стрельбу в учебном заведении. В результате погибли девять человек. По решению суда террорист получил пожизненное наказание.

Неизвестный устроил стрельбу в школе Ижевска
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