ФЕЙК: Неизвестные обещали взорвать школы и убить всех детей в Невьянске

Утром 19 января появились сообщения о том, что взрывные устройства уже установлены в школе № 2, а далее будут заложены в школе №4. При этом неизвестные прикладывают фото оружия и взрывчатки, которые якобы применяются, и запугивают всех сообщениями с ненормативной лексикой.