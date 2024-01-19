ФЕЙК: Неизвестные обещали взорвать школы и убить всех детей в Невьянске

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
Канал был создан 18 января. В сообщениях неизвестные пишут о том, что собираются взорвать в течение двух недель все школы в Невьянске. При этом они считают, что город станет популярным.
Утром 19 января появились сообщения о том, что взрывные устройства уже установлены в школе № 2, а далее будут заложены в школе №4. При этом неизвестные прикладывают фото оружия и взрывчатки, которые якобы применяются, и запугивают всех сообщениями с ненормативной лексикой.
Можем продлить таймер взрывчатки на 5-15 минут. Если же вы так боитесь взрыва, покиньте школу. У вас еще есть время, — сказано на канале.
Редакция TagilCity.ru запросила комментарий по поводу ситуации у регионального главка МВД Свердловской области.
Этот канал фейковый. Информация не соответствует действительности. На самом деле, никакой угрозы нет, — пояснил редакции начальник пресс-службы ведомства Валерий Горелых.
На данный момент канал скрыт от общего доступа. Вступить в него можно только по подписке.
Напомним, в мае 2021 года в Казани бывший ученик гимназии № 175 Ильназ Галявиев устроил стрельбу в учебном заведении. В результате погибли девять человек. По решению суда террорист получил пожизненное наказание.