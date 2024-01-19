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Published Сегодня, 09:40

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Два грузовика столкнулись на Серовском тракте

«ГАЗель» с продуктами врезалась в фуру на Серовском тракте

19 января 2024, 09:40
Фото: 1MI

Два грузовика столкнулись на Серовском тракте

Водитель «ГАЗели» влетел в грузовой фургон «Газон» на Серовском тракте. ДТП произошло утром 19 января 2024 года.

Водитель «ГАЗели» вез в машине продукты питания. В какой-то момент свердловчанин влетел в фургон, который стоял возле обочины, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

Фото: «Екатеринбург — Серов (Online)»

В случившейся аварии пострадал мужчина, который управлял «ГАЗелью». После осмотра врачей он не поехал в больницу. Также инспекторам ГИБДД он сказал, что не помнит, как случилось столкновение.

На месте происшествия работают автоинспекторы.

Напомним, 16 января 2024 года под Качканаром молодой человек, ехавший по трассе, не справился с вождением и влетел в дерево. Его отвезли в медучреждение.

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