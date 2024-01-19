«ГАЗель» с продуктами врезалась в фуру на Серовском тракте

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
Водитель «ГАЗели» вез в машине продукты питания. В какой-то момент свердловчанин влетел в фургон, который стоял возле обочины, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.
В случившейся аварии пострадал мужчина, который управлял «ГАЗелью». После осмотра врачей он не поехал в больницу. Также инспекторам ГИБДД он сказал, что не помнит, как случилось столкновение.
На месте происшествия работают автоинспекторы.
Напомним, 16 января 2024 года под Качканаром молодой человек, ехавший по трассе, не справился с вождением и влетел в дерево. Его отвезли в медучреждение.