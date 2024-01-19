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Posted Сегодня, 12:01

Published Сегодня, 12:01

Modified Сегодня, 12:01

Updated Сегодня, 12:01

Грузовик, автомобиль и автобус столкнулись в Первоуральске

Грузовик влетел в пассажирский автобус в Первоуральске

19 января 2024, 12:01
Фото: ГИБДД по Свердловской области

Грузовик, автомобиль и автобус столкнулись в Первоуральске

Грузовая машина МАН, автомобиль Hyundai и автобус ПАЗ столкнулись в Первоуральске.

Мужчина, управлявший грузовой машиной, на встречке врезался в автобус. Общественный транспорт от удара откинуло назад на едущую иномарку, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

Известно, что автобус ехал пустым, без пассажиров. В столкновении пострадал водитель грузовика. В настоящий момент ему оказывают необходимую помощь медики. К месту ЧП приехали автоинспекторы.

Напомним, 19 января 2024 года на Серовском тракте столкнулись «ГАЗель» и фура. Водитель «ГАЗели» получил незначительные повреждения.

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#Происшествия#ДТП#ГИБДД#Автобус#Автомобиль#Водитель#ЧП#Грузовик#18+#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Авария#Инцидент
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