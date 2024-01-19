Грузовик влетел в пассажирский автобус в Первоуральске

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
Мужчина, управлявший грузовой машиной, на встречке врезался в автобус. Общественный транспорт от удара откинуло назад на едущую иномарку, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.
Известно, что автобус ехал пустым, без пассажиров. В столкновении пострадал водитель грузовика. В настоящий момент ему оказывают необходимую помощь медики. К месту ЧП приехали автоинспекторы.
Напомним, 19 января 2024 года на Серовском тракте столкнулись «ГАЗель» и фура. Водитель «ГАЗели» получил незначительные повреждения.