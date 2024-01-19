Купание в проруби, советы от врача, школа за 2,5 млрд и наша победа в Сочи

Posted Сегодня, 18:00
Published Сегодня, 18:00
Modified Сегодня, 18:02
Updated Сегодня, 18:02
19 января многие жители Нижнего Тагила встретились у центральной и единственной разрешенной городской купели. Окунуться в воду в честь Крещения — вот что объединило горожан. Весь день желающие могли испытать себя и одновременно очиститься. Купель была подготовлена заранее: ее очистили от льда, поставили заградительную ленту и две палатки для празднующих.
Нырнуть в прорубь на Крещение — это распространенный обычай в России. Однако, многие люди не понимают опасности, связанные с этим действием. В статье журналисты TagilCity.ru изложили советы врача об основных рисках и последствиях, которые могут произойти при купании в проруби.
Администрация Нижнего Тагила планирует заключить договор концессии, чтобы построить новую школу на ГГМ. Предварительная смета проекта составляет 2,5 миллиарда рублей. Школа будет рассчитана на 1 200 учеников и расположится в жилом районе Александровский.
В начале 2024 года в Нижнем Тагиле планируется открытие нового автобусного маршрута. Пассажирский рейс будет курсировать с Гальянки на Вагонку по мосту через пруд (Луганский проспект).
Танцевальный коллектив «Винтаж» из Нижнего Тагила, который занимается во дворце культуры «Юбилейный», принял участие в международном конкурсе «ГРАНД-СОЧИ», проходившем с 4 по 7 января 2024 года. Участницы из Тагила покорили зрителей и жюри, и одержали победу в своей категории.