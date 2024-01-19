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Купание в проруби, советы от врача, школа за 2,5 млрд и наша победа в Сочи

Купание в проруби, советы от врача, школа за 2,5 млрд и наша победа в Сочи

19 января 2024, 18:00
Фото: Midjourney
Тагильчане встретили Крещение Господне, но врач реаниматолог-кардиолог объяснил, почему это можно не всем. Новую школу на ГГМ построят за 2,5 млрд рублей и в городе запустят новый пассажирский автобус: самое важное, что произошло за 19 января в Нижнем Тагиле.

19 января многие жители Нижнего Тагила встретились у центральной и единственной разрешенной городской купели. Окунуться в воду в честь Крещения — вот что объединило горожан. Весь день желающие могли испытать себя и одновременно очиститься. Купель была подготовлена заранее: ее очистили от льда, поставили заградительную ленту и две палатки для празднующих.

Жители Нижнего Тагила окунаются в прорубь на Крещение: фоторепортаж TagilCity.ru
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Нырнуть в прорубь на Крещение — это распространенный обычай в России. Однако, многие люди не понимают опасности, связанные с этим действием. В статье журналисты TagilCity.ru изложили советы врача об основных рисках и последствиях, которые могут произойти при купании в проруби.

Шок, скачок давления и потеря сознания: чем опасно купание в проруби
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Администрация Нижнего Тагила планирует заключить договор концессии, чтобы построить новую школу на ГГМ. Предварительная смета проекта составляет 2,5 миллиарда рублей. Школа будет рассчитана на 1 200 учеников и расположится в жилом районе Александровский.

Строительство новой школы на Гальянке в Нижнем Тагиле обойдется в 2,5 миллиарда
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В начале 2024 года в Нижнем Тагиле планируется открытие нового автобусного маршрута. Пассажирский рейс будет курсировать с Гальянки на Вагонку по мосту через пруд (Луганский проспект).

Пассажирский автобус запустят по мосту через Тагильский пруд в 2024 году
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Танцевальный коллектив «Винтаж» из Нижнего Тагила, который занимается во дворце культуры «Юбилейный», принял участие в международном конкурсе «ГРАНД-СОЧИ», проходившем с 4 по 7 января 2024 года. Участницы из Тагила покорили зрителей и жюри, и одержали победу в своей категории.

Танцевальный коллектив из Нижнего Тагила стал лауреатом международного конкурса
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Жители Нижнего Тагила окунаются в прорубь на Крещение: фоторепортаж TagilCity.ru
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