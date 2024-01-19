Купание в проруби, советы от врача, школа за 2,5 млрд и наша победа в Сочи

19 января многие жители Нижнего Тагила встретились у центральной и единственной разрешенной городской купели. Окунуться в воду в честь Крещения — вот что объединило горожан. Весь день желающие могли испытать себя и одновременно очиститься. Купель была подготовлена заранее: ее очистили от льда, поставили заградительную ленту и две палатки для празднующих.