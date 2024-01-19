Мэр Нефтеюганска выгнала участника СВО со встречи с губернатором ХМАО

Незадолго до встречи с Комаровой Баеву позвонили из мэрии и сообщили, что ему нужно встретиться с мэром для решения вопроса о трудоустройстве. Однако на встрече мужчине сказали, что он на СВО не был. Тогда общественник предоставил сотрудникам администрации выписки, доказывающие обратное.