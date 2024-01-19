Мэр Нефтеюганска выгнала участника СВО со встречи с губернатором ХМАО

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
Баев хотел передать главе региона просьбы участников СВО, однако его заставили уйти со встречи. По словам общественника, между ним и Бугай в 2023 году произошел конфликт из-за того, что он отказался призывать людей к участию в СВО, пишет Муксун.фм.
Глава Нефтеюганска, как рассказал Баев, стала ему угрожать, что «им займутся». Вскоре после этого к нему приехали полицейские из отдела по борьбе с экстремизмом и, узнав, что он был в зоне СВО, удивились.
Незадолго до встречи с Комаровой Баеву позвонили из мэрии и сообщили, что ему нужно встретиться с мэром для решения вопроса о трудоустройстве. Однако на встрече мужчине сказали, что он на СВО не был. Тогда общественник предоставил сотрудникам администрации выписки, доказывающие обратное.
Помимо просьб участников СВО Баев намеревался обратить внимание на отсутствие уборки снега на дорогах города, однако ему не дали этого сделать. После инцидента он обратился в прокуратуру.
Напомним, в Нижнем Тагиле местный житель, раненный во время участия в СВО, год не может дождаться выплаты в три миллиона рублей.