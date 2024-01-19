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Posted Сегодня, 12:26

Published Сегодня, 12:26

Modified Сегодня, 12:28

Updated Сегодня, 12:28

В Екатеринбурге шесть площадок отдадут под КРТ

Мэрия определила еще шесть площадок под «реновацию» в Екатеринбурге

19 января 2024, 12:26
Фото: 1MI

В Екатеринбурге шесть площадок отдадут под КРТ

В Екатеринбурге решено выделить шесть площадок под реновацию.

Под программу реновации в Екатеринбурге будут добавлены шесть территорий.

В ходе заседания властей города решено заключить шесть договоров на жилую застройку и два на нежилую. По некоторым из них уже подготовлены градостроительные документы, уточняет руководитель Департамента архитектуры.

Вместе с тем, где именно будут выделены площадки пока неизвестны. В целом в рамках программы будут построены около 700 тысяч квадратных метров домов.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области ищут спонсоров для строительства медучреждений.

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#Свердловская область#Строительство#Дом#Жилой дом#Реновация#Екатеринбург#Городское строительство#Камилла Булгакова
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