Мэрия определила еще шесть площадок под «реновацию» в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
Под программу реновации в Екатеринбурге будут добавлены шесть территорий.
В ходе заседания властей города решено заключить шесть договоров на жилую застройку и два на нежилую. По некоторым из них уже подготовлены градостроительные документы, уточняет руководитель Департамента архитектуры.
Вместе с тем, где именно будут выделены площадки пока неизвестны. В целом в рамках программы будут построены около 700 тысяч квадратных метров домов.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области ищут спонсоров для строительства медучреждений.