Мужчина упал и скончался на улице в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 03:19
Published Сегодня, 03:19
Modified Сегодня, 03:19
Updated Сегодня, 03:19
Мужчину обнаружили прохожие, которые вызвали экстренные службы, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
По предварительной информации, смерть екатеринбуржца не криминальная. Для выяснения точной причины гибели тело мужчины отправят на судмедэкспертизу, рассказал помощник главы регионального СК Александр Шульга.
Напомним, 17 января 2024 года в Екатеринбурге мужчина, откапывавший машину из сугроба, внезапно скончался. Вскоре на этом же месте очевидцы обнаружили тело погибшей девушки.