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Житель Екатеринбурга скончался на улице

Мужчина упал и скончался на улице в Екатеринбурге

19 января 2024, 03:19
Фото: 1MI

Житель Екатеринбурга скончался на улице

Мужчина в Екатеринбурге, находясь на улице, упал на землю, после чего выяснилось, что он скончался. Происшествие случилось в Пионерском районе.

Мужчину обнаружили прохожие, которые вызвали экстренные службы, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

По предварительной информации, смерть екатеринбуржца не криминальная. Для выяснения точной причины гибели тело мужчины отправят на судмедэкспертизу, рассказал помощник главы регионального СК Александр Шульга.

Напомним, 17 января 2024 года в Екатеринбурге мужчина, откапывавший машину из сугроба, внезапно скончался. Вскоре на этом же месте очевидцы обнаружили тело погибшей девушки.

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