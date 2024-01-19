Нет тревожной кнопки и камер: в 56 школах и детсадах Екатеринбурга нашли нарушения

Когда учреждения ответили, что на это у них нет денег, начались судебные разбирательства. Здесь также сообщалось, что денег не хватает.



К примеру, у гимназии №5 на тот момент оставалось 230 тысяч, а траты на систему эвакуации должны были составить 750 тысяч по минимальным подсчетам. С дополнительным финансированием тогда тоже не сложилось.