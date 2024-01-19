Нет тревожной кнопки и камер: в 56 школах и детсадах Екатеринбурга нашли нарушения

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
В самих учреждениях на протяжении полтора лет говорят, что им не хватает денег, чтобы исправить ситуацию, пишет «Урал Мэш».
Проверка состоялась еще в 2022 году. В учреждение нагрянули представители Росгвардии. Прокуратура обязала школы и детсады исправить нарушения, найденные в ходе рейда. Срок был обозначен в два месяца.
Когда учреждения ответили, что на это у них нет денег, начались судебные разбирательства. Здесь также сообщалось, что денег не хватает.
К примеру, у гимназии №5 на тот момент оставалось 230 тысяч, а траты на систему эвакуации должны были составить 750 тысяч по минимальным подсчетам. С дополнительным финансированием тогда тоже не сложилось.
Ранее сотрудники прокуратуры пришли в тагильскую школу, в которой избили девочку, с проверкой.