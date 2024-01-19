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В десятках детсадов и школ Екатеринбурга найдены нарушения

Нет тревожной кнопки и камер: в 56 школах и детсадах Екатеринбурга нашли нарушения

19 января 2024, 07:33
Фото: 1MI

В десятках детсадов и школ Екатеринбурга найдены нарушения

В ряде образовательных учреждений Екатеринбурга специалисты нашли нарушения. К примеру, в детсадах и школах отсутствовала тревожная кнопка, камеры и пожарная сигнализация.

В самих учреждениях на протяжении полтора лет говорят, что им не хватает денег, чтобы исправить ситуацию, пишет «Урал Мэш».

Проверка состоялась еще в 2022 году. В учреждение нагрянули представители Росгвардии. Прокуратура обязала школы и детсады исправить нарушения, найденные в ходе рейда. Срок был обозначен в два месяца.

Когда учреждения ответили, что на это у них нет денег, начались судебные разбирательства. Здесь также сообщалось, что денег не хватает.

К примеру, у гимназии №5 на тот момент оставалось 230 тысяч, а траты на систему эвакуации должны были составить 750 тысяч по минимальным подсчетам. С дополнительным финансированием тогда тоже не сложилось.

Ранее сотрудники прокуратуры пришли в тагильскую школу, в которой избили девочку, с проверкой.

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#Происшествия#Прокуратура#Образование#Школы#Росгвардия#Нарушения#Система безопасности#Екатеринбург#Детсады#Тревожная кнопка#Дарья Сорокина
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