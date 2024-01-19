Орущий сосед не дает жить жительнице Екатеринбурга

Напомним, что перед Новым годом мужчина с ножом бегал по подъезду в Академическом районе Екатеринбурга. Это насторожило соседей, тем более, когда он начал стучаться в двери. Накануне соседи поссорились с мужчиной из-за музыки и ночного шума.