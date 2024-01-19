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Published Сегодня, 06:42

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Updated Сегодня, 06:44

На буйного соседа пожаловалась жительница Екатеринбурга

Орущий сосед не дает жить жительнице Екатеринбурга

19 января 2024, 06:42
Фото: 1MI

На буйного соседа пожаловалась жительница Екатеринбурга

На буйного соседа пожаловалась жительница Екатеринбурга. Она недавно купила квартиру.

По словам женщины, сосед все время кричит и мешает жить в тишине, пишет Е1. Однако выяснилось, что видео, на котором мужчина выкрикивает фразы по ночам — старое.

По словам женщины, она живет в новой квартире только две недели. Екатеринбурженка писала, что вызывала полицию и скорую, но мужчина продолжал кричать.

В реальности ролик, как уточняет издание, снят не в Екатеринбурге. А мужчина на нем выкрикивает адрес торговой наркоплощадки и приложения (ролик не можем выложить по этическим соображениям). Таким образом по интернету распространяют незаконную рекламу.

Напомним, что перед Новым годом мужчина с ножом бегал по подъезду в Академическом районе Екатеринбурга. Это насторожило соседей, тем более, когда он начал стучаться в двери. Накануне соседи поссорились с мужчиной из-за музыки и ночного шума.

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#Происшествия#Полиция#Жалоба#Скорая помощь#Квартира#Подъезд#Соседи#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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