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Published Сегодня, 11:53

Modified Сегодня, 11:55

Updated Сегодня, 11:55

В Нижнем Тагиле запретят остановку транспорта на выезде с Демидовского завода

Остановку и стоянку транспорта запретят на выезде со Старого Демидовского завода

19 января 2024, 11:53
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле запретят остановку транспорта на выезде с Демидовского завода

В Нижнем Тагиле 5 февраля установят дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку транспорта по улице Островского от выезда со Старого Демидовского завода до проспекта Ленина, 1.

С этой даты движение будет запрещено по обеим сторонам дороги. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения.

Фото: Центр организации дорожного движения

Напомним, что в Нижнем Тагиле на месяц будет закрыто движение на Липовом тракте. Это участок от улицы Оплетина до Черных. Дорога будет закрыта на время ремонта водоотведения в период с 22 января до 29 февраля.

Кроме того, с 10 января в городе перекрыта улица Октябрьской революции. Ее откроют через полгода — 30 июня. До этой даты перекрыт участок от проспекта Строителей до дороги на улице Заводская.

На Исинском тракте в Тагиле установили дорожные знаки и искусственные неровности
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#Транспорт#Нижний Тагил#Остановка#Капремонт#Дорожные знаки#Стоянка#Старый Демидовский завод#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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