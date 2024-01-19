Остановку и стоянку транспорта запретят на выезде со Старого Демидовского завода

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
С этой даты движение будет запрещено по обеим сторонам дороги. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения.
Напомним, что в Нижнем Тагиле на месяц будет закрыто движение на Липовом тракте. Это участок от улицы Оплетина до Черных. Дорога будет закрыта на время ремонта водоотведения в период с 22 января до 29 февраля.
Кроме того, с 10 января в городе перекрыта улица Октябрьской революции. Ее откроют через полгода — 30 июня. До этой даты перекрыт участок от проспекта Строителей до дороги на улице Заводская.