Отоларинголог Гамзатов: воспаление миндалин может быть смертельно опасным

Posted 19 января 2024, 13:02
Published 19 января 2024, 13:02
Modified 19 января 2024, 13:30
Updated 19 января 2024, 13:30
Миндалины и гланды — это одно и то же, скопление лимфоидной ткани в глотке. Врач объяснил, что также распространено использование термина «тонзиллит», который означает воспаление миндалин или гланд, пишут «Известия».
Есть две основные причины, по которым миндалины воспаляются. В 70% случаев причиной являются острые вирусные инфекции, которые вызывают воспаление миндалин и задней стенки глотки. Вирусное воспаление миндалин обычно сопровождается отеком полости носа и гортани. Остальные случаи связаны с бактериальными инфекциями, такими как ангина.
Лечение зависит от причины воспаления. При вирусных инфекциях назначаются средства для снижения температуры и облегчения боли в горле. Важно соблюдать покой, режим питания и питьевой режим. При бактериальных инфекциях применяются антибиотики.
Врач предупреждает, что воспаление миндалин следует лечить своевременно, иначе возможны серьезные осложнения, такие как гнойное образование, требующее хирургического вмешательства. Это заболевание может быть опасным для всех, особенно для людей со слабым иммунитетом.
Если миндалины часто воспаляются, образуются пробки или есть подозрение на злокачественные опухоли, может потребоваться удаление миндалин. Однако удалять миндалины не рекомендуется при определенных заболеваниях, таких как серьезные заболевания крови, сахарный диабет или психические расстройства.
Удаление миндалин у детей требует особого внимания, поскольку в детстве они играют роль в формировании иммунитета. Обычно миндалины не удаляют полностью, а производят их подрезку, часто вместе с удалением аденоидов. Полное удаление миндалин рекомендуется только при частых заболеваниях или при гнойных процессах.
Для сохранения здоровья миндалин следует соблюдать гигиену полости рта, избегать вредных привычек и правильно питаться. Некоторые заболевания желудочно-кишечного тракта могут стать причиной воспаления миндалин.
Специалисты рекомендуют обращаться за консультацией к врачу при первых симптомах. Даже онлайн-консультация с использованием специальной камеры поможет врачу провести осмотр, включая горло пациента.