Отоларинголог Гамзатов: воспаление миндалин может быть смертельно опасным

Удаление миндалин у детей требует особого внимания, поскольку в детстве они играют роль в формировании иммунитета. Обычно миндалины не удаляют полностью, а производят их подрезку, часто вместе с удалением аденоидов. Полное удаление миндалин рекомендуется только при частых заболеваниях или при гнойных процессах.