Пассажирский автобус запустят по мосту через Тагильский пруд в 2024 году

Posted Сегодня, 14:08
Published Сегодня, 14:08
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
На начало 2024 года в Нижнем Тагиле курсирует 44 автобусных и девять трамвайных маршрутов, которые развозят пассажиров по всем районам города.
Для развития системы регулярных перевозок планируется обновление состава автомобильного транспорта, а также перевод некоторых автобусных маршрутов и их развитие на базу МУП «Тагильский трамвай».
Кроме того, в городе собираются запустить новый маршрут автобусов под № 77, который будет развозить тагильчан от магазина «Глобус» на Гальяно-Горбуновском массиве до ГБ №1 в Дзержинском районе, и в обратном направлении. Транспорт будет ездить через Луганский проспект, то есть по новому мосту через Тагильский пруд.
Ранее администрация Нижнего Тагила определила, какие именно 14 маршрутов автобусов будут преданы в структуру муниципального перевозчика.