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Published Сегодня, 14:08

Modified Сегодня, 14:10

Updated Сегодня, 14:10

В Нижнем Тагиле появится новый автобусный маршрут с Гальянки на Вагонку

Пассажирский автобус запустят по мосту через Тагильский пруд в 2024 году

19 января 2024, 14:08
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле появится новый автобусный маршрут с Гальянки на Вагонку

В первом квартале 2024 года в Нижнем Тагиле планируется заключить контракт и запустить для пассажиров новый автобусный маршрут. Он будет курсировать с Гальянки на Вагонку через Луганский проспект (новый мост через пруд).

На начало 2024 года в Нижнем Тагиле курсирует 44 автобусных и девять трамвайных маршрутов, которые развозят пассажиров по всем районам города.

Для развития системы регулярных перевозок планируется обновление состава автомобильного транспорта, а также перевод некоторых автобусных маршрутов и их развитие на базу МУП «Тагильский трамвай».

Кроме того, в городе собираются запустить новый маршрут автобусов под № 77, который будет развозить тагильчан от магазина «Глобус» на Гальяно-Горбуновском массиве до ГБ №1 в Дзержинском районе, и в обратном направлении. Транспорт будет ездить через Луганский проспект, то есть по новому мосту через Тагильский пруд.

Ранее администрация Нижнего Тагила определила, какие именно 14 маршрутов автобусов будут преданы в структуру муниципального перевозчика.

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