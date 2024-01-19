Пассажирский автобус запустят по мосту через Тагильский пруд в 2024 году

Кроме того, в городе собираются запустить новый маршрут автобусов под № 77, который будет развозить тагильчан от магазина «Глобус» на Гальяно-Горбуновском массиве до ГБ №1 в Дзержинском районе, и в обратном направлении. Транспорт будет ездить через Луганский проспект, то есть по новому мосту через Тагильский пруд.