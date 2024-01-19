Подростки в Новоуральске помогали мошенникам обманывать пенсионеров

Posted Сегодня, 04:12
Published Сегодня, 04:12
Modified Сегодня, 04:12
Updated Сегодня, 04:12
Подростки забирали деньги у доверчивых горожан, переводили их злоумышленникам и оставляли себе небольшую часть. Всего они участвовали в семи случаях обмана граждан, рассказали в Telegram-канале «Газета „Нейва“» со ссылкой на правоохранительные органы.
За несколько дней школьники собрали более 3,5 миллиона рублей и 300 долларов. Вскоре их личности установили и задержали. В отношении них возбудили уголовное дело. Подросткам грозит уголовная ответственность до 10 лет.
Напомним, в декабре 2023 года в Нижнем Тагиле задержали юношу, который работал курьером у мошенников.