Подростки в Новоуральске помогали мошенникам обманывать пенсионеров

Подростки забирали деньги у доверчивых горожан, переводили их злоумышленникам и оставляли себе небольшую часть. Всего они участвовали в семи случаях обмана граждан, рассказали в Telegram-канале «Газета „Нейва“» со ссылкой на правоохранительные органы.