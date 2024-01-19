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Четверо школьников в Новоуральске работали на мошенников

Подростки в Новоуральске помогали мошенникам обманывать пенсионеров

19 января 2024, 04:12
Фото: Midjourney

Четверо школьников в Новоуральске работали на мошенников

В Новоуральске подростки работали курьерами у аферистов. Свою деятельность они осуществляли с 11 по 14 января 2024 года.

Подростки забирали деньги у доверчивых горожан, переводили их злоумышленникам и оставляли себе небольшую часть. Всего они участвовали в семи случаях обмана граждан, рассказали в Telegram-канале «Газета „Нейва“» со ссылкой на правоохранительные органы.

За несколько дней школьники собрали более 3,5 миллиона рублей и 300 долларов. Вскоре их личности установили и задержали. В отношении них возбудили уголовное дело. Подросткам грозит уголовная ответственность до 10 лет.

Напомним, в декабре 2023 года в Нижнем Тагиле задержали юношу, который работал курьером у мошенников.

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