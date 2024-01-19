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Прокуратура продолжает проверку школы в Нижнем Тагиле после избиения ученицы

Прокуратура проверяет школу в Нижнем Тагиле, ученики которой избили сверстницу

19 января 2024, 04:50
Фото: 1MI

Прокуратура продолжает проверку школы в Нижнем Тагиле после избиения ученицы

Сотрудники прокуратуры вынесла четыре представления в ходе проверки школы №56, двое учеников которой избили одноклассницу.

Представления были вынесены управлению образования, директору школьного учреждения, отделению полиции, а также ЧОП за бездействие школьного охранника, который видел нападение на девочку, рассказали в ТВ-компании «Телекон».

По словам охранника, он отвечает за происходящее на территории школы, а нападение на школьницу случилось уже за ее территорией. При этом прокурор Константин Низовцев отметил, что охранник должен был как минимум сообщить о ЧП в полицию.

Также Низовцев рассказал, что была недоработка педколлектива, который не смог разрешить конфликт между детьми и не стал вовремя сообщать об этом в органы профилактики.

Напомним, 29 декабря 2023 года в Нижнем Тагиле двое братьев избили девочку, с которой у них ранее возник конфликт. Агрессивных школьников поставили на учет в ПДН, а в отношении их матери возбудили уголовное дело.

Возбуждено уголовное дело против матери подростков, избивших девочку в Нижнем Тагиле
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