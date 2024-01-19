Прокуратура проверяет школу в Нижнем Тагиле, ученики которой избили сверстницу

Posted Сегодня, 04:50
Published Сегодня, 04:50
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Updated Сегодня, 04:50
Представления были вынесены управлению образования, директору школьного учреждения, отделению полиции, а также ЧОП за бездействие школьного охранника, который видел нападение на девочку, рассказали в ТВ-компании «Телекон».
По словам охранника, он отвечает за происходящее на территории школы, а нападение на школьницу случилось уже за ее территорией. При этом прокурор Константин Низовцев отметил, что охранник должен был как минимум сообщить о ЧП в полицию.
Также Низовцев рассказал, что была недоработка педколлектива, который не смог разрешить конфликт между детьми и не стал вовремя сообщать об этом в органы профилактики.
Напомним, 29 декабря 2023 года в Нижнем Тагиле двое братьев избили девочку, с которой у них ранее возник конфликт. Агрессивных школьников поставили на учет в ПДН, а в отношении их матери возбудили уголовное дело.