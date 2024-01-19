Шок, скачок давления и потеря сознания: чем опасно купание в проруби

Рефлекторная остановка дыхания может произойти даже у молодых людей, это происходит молниеносно и может привести к потере сознания прямо в воде. Человек начинает тонуть. Чтобы его спасти, счет идет на секунды. Купание в проруби несет свои плюсы только для подготовленного организма. Подготовка — это прежде всего постепенное закаливание. Тактику закаливания поможет подсказать ваш доктор с учетом особенностей вашего организма и возраста. Купание в проруби — это экстремальное занятие, которое требует хорошей физической подготовки и знания своих возможностей. Если вы не уверены в своих силах или страдаете от каких-либо заболеваний, то лучше воздержаться от такого риска. Помните, что ваше здоровье — это самое ценное!