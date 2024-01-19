Ситуация на рынке автомобилей в 2024 году будет хуже, чем в 2023-м

Автоэксперт Сергей Арбузов поделился своим мнением о ситуации на рынке автомобилей в 2024 году. По его словам, этот год будет хуже, чем предыдущий.