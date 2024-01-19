Ситуация на рынке автомобилей в 2024 году будет хуже, чем в 2023-м

Posted Сегодня, 05:51
Published Сегодня, 05:51
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Updated Сегодня, 05:55
Основной причиной такого развития событий является отложенный спрос, который накопился в предыдущие годы и осуществился в 2023 году, пишет ИА RuNews24.ru.
Согласно эксперту, в 2019 году низкому спросу на автомобили способствовал рост цен, вызванный нехваткой моделей иностранных брендов. В 2020 году повышенные цены были связаны с пандемией коронавируса, а в 2022 году — с событиями на Украине. Однако в 2024 году отложенный спрос уже не будет оказывать такое сильное влияние на продажи, как в прошлом году.
Кроме того, эксперт выделяет несколько факторов, которые могут оказать положительное влияние на цены на автомобили. По его мнению, для начала системного снижения цен необходимо сократить утильсбор, по крайней мере до уровней января 2020 года, а лучше вовсе отменить его, включая для импортных автомобилей. Также требуется существенно снизить ключевую ставку, чтобы стимулировать «кредитные» продажи. И, наконец, нужно найти возможность снизить курс рубля на 20% и разрешить проблему на внешнем рынке, чтобы уменьшить логистические затраты. Эти шаги, по мнению обозревателя, могут помочь снизить цены на автомобили.