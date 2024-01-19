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Posted Сегодня, 05:36

Published Сегодня, 05:36

Modified Сегодня, 05:36

Updated Сегодня, 05:36

Небольшой снегопад ожидается в Свердловской области

Снегопад придет в Свердловскую область

19 января 2024, 05:36
Фото: 1MI

Небольшой снегопад ожидается в Свердловской области

В Свердловской области прогнозируются небольшие осадки в виде снегопада в вечернее время 19 января 2024 года.

Снег выпадет на западе и севере региона до пяти миллиметров. О грядущих осадках рассказал метеоролог Алексей Пулин в своем Telegram-канале.

Температура в регионе будет достигать -15 градусов. В Екатеринбурге будет облачно. Кроме того, ночью ожидается понижение температуры до -20 градусов.

Напомним, 20 января 2024 года в Нижнем Тагиле ожидается потепление до -2, а также в городе может выпасть снег. Кроме того, вероятен ветер с порывами до восьми метров. 21 января будет чуть холоднее — до -5 градусов.

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