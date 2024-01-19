Снегопад придет в Свердловскую область

Posted Сегодня, 05:36
Published Сегодня, 05:36
Modified Сегодня, 05:36
Updated Сегодня, 05:36
Снег выпадет на западе и севере региона до пяти миллиметров. О грядущих осадках рассказал метеоролог Алексей Пулин в своем Telegram-канале.
Температура в регионе будет достигать -15 градусов. В Екатеринбурге будет облачно. Кроме того, ночью ожидается понижение температуры до -20 градусов.
Напомним, 20 января 2024 года в Нижнем Тагиле ожидается потепление до -2, а также в городе может выпасть снег. Кроме того, вероятен ветер с порывами до восьми метров. 21 января будет чуть холоднее — до -5 градусов.