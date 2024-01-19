«Спасибо, что помните»: бойцы СВО поблагодарили школы Тагила №64, 69 и 75/42 за письма

Военные с СВО поблагодарили школьников Свердловской области за письма и подарки

Бойцы специальной военной операции сняли видео, в котором поблагодарили школьников Нижнего Тагила, Невьянска и Черноисточинска за письма и сладкие подарки, которые были отправлены на фронт.