«Спасибо, что помните»: бойцы СВО поблагодарили школы Тагила №64, 69 и 75/42 за письма

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
На видео двое солдат, держа в руках детские рисунки, благодарят за письма и сладкие подарки учащихся школ №64, 69, 75/42 Нижнего Тагила, школы №4 Невьянска и школы №3 Черноисточинска.
Очень много писем, мы их, конечно, все прочитаем, раздадим солдатам. Спасибо вам огромное, что вы помните о нас, пишете письма. Будем их читать целыми днями и перечитывать по несколько раз, — обратились к свердловчанам бойцы.
Также военнослужащие озвучили свои пожелания и напутствия младшему поколению:
Хотим, чтобы вы учились хорошо, слушались своих родителей, слушали, что они вам говорят и делали все правильно в этой жизни. Росли умными, правильными и воспитанными, — сказали солдаты.