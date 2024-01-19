tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:47

Published Сегодня, 10:47

Modified Сегодня, 10:52

Updated Сегодня, 10:52

Военные с СВО поблагодарили школьников Свердловской области за письма и подарки

«Спасибо, что помните»: бойцы СВО поблагодарили школы Тагила №64, 69 и 75/42 за письма

19 января 2024, 10:47
Фото: Видео группы «Вместе-Мы-Сила Жёны-Нижнего-Тагила»

Военные с СВО поблагодарили школьников Свердловской области за письма и подарки

Бойцы специальной военной операции сняли видео, в котором поблагодарили школьников Нижнего Тагила, Невьянска и Черноисточинска за письма и сладкие подарки, которые были отправлены на фронт.

На видео двое солдат, держа в руках детские рисунки, благодарят за письма и сладкие подарки учащихся школ №64, 69, 75/42 Нижнего Тагила, школы №4 Невьянска и школы №3 Черноисточинска.

Очень много писем, мы их, конечно, все прочитаем, раздадим солдатам. Спасибо вам огромное, что вы помните о нас, пишете письма. Будем их читать целыми днями и перечитывать по несколько раз, — обратились к свердловчанам бойцы.

Также военнослужащие озвучили свои пожелания и напутствия младшему поколению:

Хотим, чтобы вы учились хорошо, слушались своих родителей, слушали, что они вам говорят и делали все правильно в этой жизни. Росли умными, правильными и воспитанными, — сказали солдаты.
Тагильские бойцы прямо с передовой СВО передали свое поздравление с Новым Годом
Узнать подробнее
Читайте также:
«Там люди очень хорошие»: Владимир Путин рассказал о миссии волонтеров для военныхПартию гумпомощи весом 15 тонн отправили военным на СВО из ЕкатеринбургаСтуденты Урала отправили 900 килограммов гуманитарной помощи в зону СВО
#Нижний Тагил#Эксклюзив#Дети#Свердловская область#Помощь#Школьники#Школа#Невьянск#Черноисточинск#Солдат#Видеоролик#Военные#Военнослужащие#Гуманитарная помощь#Екатеринбург#СВО#Юлия Мамонтова
Подпишитесь
Жители Нижнего Тагила окунаются в прорубь на Крещение: фоторепортаж TagilCity.ru
Сегодня, 08:00
Шок, скачок давления и потеря сознания: чем опасно купание в проруби
Сегодня, 07:09
Прокуратура проверяет школу в Нижнем Тагиле, ученики которой избили сверстницу
Сегодня, 04:50
Более 2 млрд рублей: кто из предприятий Екатеринбурга задолжал налоговой
Вчера, 10:15
353 миллиона рублей по налогам: стали известны главные должники Первоуральска
Сегодня, 06:23
Где окунуться в Крещение в Свердловской области: список купелей
17 января, 11:37