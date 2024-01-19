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Администрация Нижнего Тагила заключит договор концессии для строительства школы

Строительство новой школы на Гальянке в Нижнем Тагиле обойдется в 2,5 миллиарда

19 января 2024, 12:47
Фото: Midjourney

Администрация Нижнего Тагила заключит договор концессии для строительства школы

В 2024 году администрация Нижнего Тагила собирается заключить договор концессии для строительства новой школы на Гальяно-Горбуновском массиве. Ориентировочная стоимость объекта составляет 2,5 миллиарда рублей.

Договор будет заключен для строительства и эксплуатации средней общеобразовательной школы на 1 200 учащихся. Здание появится на улице Мелентьева в жилом микрорайоне Александровский.

Утвержденный перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в текущем году, будет в ближайшее время размещен на торгах. Постановление подписал мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Новое общеобразовательное учреждение должно разгрузить находящуюся неподалеку школу № 100, которая на сегодняшний день перегружена количеством учащихся.

Ранее сообщалось, что по договору концессии в Екатеринбурге планируется построить вторую ветку для трамваев в Академическом районе.

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#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Строительство#Школа#Постановление#Соглашение#Концессия#Екатеринбург#Евгения Сафина
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