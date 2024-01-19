Строительство новой школы на Гальянке в Нижнем Тагиле обойдется в 2,5 миллиарда

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
Договор будет заключен для строительства и эксплуатации средней общеобразовательной школы на 1 200 учащихся. Здание появится на улице Мелентьева в жилом микрорайоне Александровский.
Утвержденный перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в текущем году, будет в ближайшее время размещен на торгах. Постановление подписал мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
Новое общеобразовательное учреждение должно разгрузить находящуюся неподалеку школу № 100, которая на сегодняшний день перегружена количеством учащихся.
Ранее сообщалось, что по договору концессии в Екатеринбурге планируется построить вторую ветку для трамваев в Академическом районе.