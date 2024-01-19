Свердловчанка с двумя опасными болезнями родила здорового ребенка

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
Роди прошли в Областном перинатальном центре Областной детской больницы. Они помогли младенцу появиться на свет.
Отмечается, что оба заболевания женщины наследственные. Это в том числе болезнь, при которой наблюдаются кровотечения разных органов.
Выносить здорового ребенка при таких болезнях непросто. Помогли ей медики больницы №1. Они наблюдали пациентку на протяжении всех девяти месяцев беременности.
Ранее медики из Екатеринбурга спасли молодого человека, который впал в кому.