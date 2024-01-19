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Posted Сегодня, 12:12

Published Сегодня, 12:12

Modified Сегодня, 12:14

Updated Сегодня, 12:14

Свердловчанка с редкими болезнями родила здорового ребенка

Свердловчанка с двумя опасными болезнями родила здорового ребенка

19 января 2024, 12:12
Фото: Больница №1

Свердловчанка с редкими болезнями родила здорового ребенка

Жительница Свердловской области, у которой диагностировали два опасных заболеваня, родила ребенка без каких-либо болезней. Это редкий случай.

Роди прошли в Областном перинатальном центре Областной детской больницы. Они помогли младенцу появиться на свет.

Отмечается, что оба заболевания женщины наследственные. Это в том числе болезнь, при которой наблюдаются кровотечения разных органов.

Выносить здорового ребенка при таких болезнях непросто. Помогли ей медики больницы №1. Они наблюдали пациентку на протяжении всех девяти месяцев беременности.

Ранее медики из Екатеринбурга спасли молодого человека, который впал в кому.

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#Ребенок#Дети#Здоровье#Беременность#Болезни#Роды#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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