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Свердловские власти дадут дополнительные миллиарды Верхней Пышме

Свердловские власти увеличили финансирование Верхней Пышмы на 5,6 млрд

19 января 2024, 10:17
Фото: 1MI

Свердловские власти дадут дополнительные миллиарды Верхней Пышме

Власти Свердловской области увеличивают бюджет Верхней Пышмы на почти 6 млрд.

Деньги отправляют на развитие населенного пункта, информирует департамент информационной политики региона.

Планируется, что в результате будут созданы новые районы, что способствует снижению проблем с жилищным сектором.

Кроме того, губернатор региона заявил, что также дополнительные денежные средства будут направлены в Сагру и Мостовский, а также на развитие предпринимательства.

Ранее сообщалось, что фермеры региона получат более 175 миллионов рублей субсидий.

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#Строительство#Финансирование#Развитие#Субсидии#Екатеринбург#Городское строительство#Камилла Булгакова
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