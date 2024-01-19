Свердловские власти увеличили финансирование Верхней Пышмы на 5,6 млрд

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
Деньги отправляют на развитие населенного пункта, информирует департамент информационной политики региона.
Планируется, что в результате будут созданы новые районы, что способствует снижению проблем с жилищным сектором.
Кроме того, губернатор региона заявил, что также дополнительные денежные средства будут направлены в Сагру и Мостовский, а также на развитие предпринимательства.
Ранее сообщалось, что фермеры региона получат более 175 миллионов рублей субсидий.