Танцевальный коллектив из Нижнего Тагила стал лауреатом международного конкурса

Танцовщицам выделили хореографический класс, и коллектив начал потихоньку заниматься. Поставили сначала один номер, потом другой. Дали объявление и к ним стали приходить новые люди. Творческий коллектив из Нижнего Тагила не ограничивается занятиями на классическом балетном станке. Также участницы занимается стретчингом, элементами модерна, деми-классикой. По словам руководителя коллектива Натальи Меньшиковой, поездку планировали долго. Хотели хорошо подготовиться. Конкурс предстоял серьезный. Всего в «ГРАНД-СОЧИ» было показано более 200 номеров из России и ближнего зарубежья.