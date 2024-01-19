Танцевальный коллектив из Нижнего Тагила стал лауреатом международного конкурса

Posted Сегодня, 14:39
Published Сегодня, 14:39
Modified Сегодня, 14:41
Updated Сегодня, 14:41
«ГРАНД-СОЧИ» — это ежегодный Международный конкурс-фестиваль искусства и творчества. Коллективы со всей страны демонстрируют свои номера в различных творческих жанрах, будь то танцевальные номера, вокальные выступления и даже эстрадно-цирковой жанр.
Состав эстрадного балета «Винтаж» это бывшие участницы молодежного театра «МюзикХолл», который существовал в Нижнем Тагиле в 70-80 годах прошлого века. Тагильчанки участвовали в категории 26+ при этом всем участницам коллектива слегка за 50, но категории для их опыта не просто не было.
Все началось с того, что мы праздновали юбилей — 50 лет дворца в 2017 году. Я была ответственная за подготовку номеров к праздничному концерту, собрались бывшие участницы балетной группы, мы сделали номер, выступили. Дамам понравилось заниматься, репетировать и они вышли с предложением нашему директору — создать новый коллектив. Такого коллектива не было. Это старшая возрастная категория. Старшее поколения. Нам дали добро, — рассказала журналистам TagilCity.ru Наталья Меньшикова, руководитель эстрадного балета «Винтаж».
Танцовщицам выделили хореографический класс, и коллектив начал потихоньку заниматься. Поставили сначала один номер, потом другой. Дали объявление и к ним стали приходить новые люди. Творческий коллектив из Нижнего Тагила не ограничивается занятиями на классическом балетном станке. Также участницы занимается стретчингом, элементами модерна, деми-классикой. По словам руководителя коллектива Натальи Меньшиковой, поездку планировали долго. Хотели хорошо подготовиться. Конкурс предстоял серьезный. Всего в «ГРАНД-СОЧИ» было показано более 200 номеров из России и ближнего зарубежья.
В самом фестивале оценивали по разным возрастным категориям. Наша была 26+, там тоже были коллективы постарше, но таких возрастных, как наш 55-65+, не было, — уточняет Наталья Меньшикова.
Жюри высоко оценило качество постановок эстрадного балета «Винтаж». Они отметили, что тагильчанки танцуют технично, особенно выделили их большое разнообразие хореографической лексики. Участницы коллектива услышали в свой адрес много комплиментов, а также пожеланий развиваться.
Будем творить и дальше. Мы не только танцуем. Дамы у нас разносторонние. Кто-то шьет, кто-то вяжет, занимается рисованием. Мы друг другу даем мастер-классы. Одно время прямо очень много рисовали. Кто-то шьет мягкие игрушки. Мы вместе ходим в кино, ходим в театр. Главные победы еще впереди, — добавляет Наталья Меньшикова, художественный руководитель коллектива «Винтаж».