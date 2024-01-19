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Posted Сегодня, 16:22

Published Сегодня, 16:22

Modified Сегодня, 16:24

Updated Сегодня, 16:24

В центре Челябинска загорелся крупный крытый рынок

В Челябинске горит торговый комплекс. Последние подробности

19 января 2024, 16:22
Фото: «Интерсвязь»

В центре Челябинска загорелся крупный крытый рынок

В Челябинске произошел крупный пожар на крытом рынке.

Сегодня в Челябинске на перекрестке улиц Кирова и Братьев Кашириных произошел сильный пожар. Загорелся рынок «Восточный город», который является известным местом среди местных жителей. Пламя было видно даже издалека.

По информации МЧС региона, пожарным удалось потушить огонь на площади 1200 квадратных метров. Из-за инцидента была полностью перекрыта дорога. Причины возникновения пожара на рынке до сих пор неизвестны, хотя некоторые торговцы упоминают о возможных проблемах со складами, которые находились в ремонте.

Фото: kursdela.biz

На тушение пожара было отправлено 96 специалистов и 36 единиц специальной техники. Однако пожарные столкнулись с проблемой нехватки воды, что усложнило их работу. Несмотря на все усилия, значительный ущерб успел нанести огонь — только одному торговцу огнем был уничтожен товар на сумму в 4 миллиона рублей. Вместе с тем известно, что нет пострадавших.

Фото: kursdela.biz

Ранее на месте пожара был вещевой рынок «Лабиринт», который изначально функционировал под открытым небом. Позже торговля перешла в железные боксы, а затем рынок был полностью крытым. В 2018 году был представлен проект реконструкции «Восточного города», но сейчас ясно, что из-за произошедшего инцидента потребуется полная перестройка, однако будущее рынка сейчас предсказать трудно.

Фото: Администрация Челябинска

Когда пожарные ликвидировали пожар, на место пожара прибыла глава города Наталья Котова вместе со своими коллегами. Известно, что прокуратура, как сообщает «Курс дела», уже начала расследование, чтобы установить причины пожара на рынке «Восточный город».

Ранее сообщалось, что жителей дома в Нижнем Тагиле эвакуировали из-за пожара во время вечеринки

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