В Челябинске горит торговый комплекс. Последние подробности

На тушение пожара было отправлено 96 специалистов и 36 единиц специальной техники. Однако пожарные столкнулись с проблемой нехватки воды, что усложнило их работу. Несмотря на все усилия, значительный ущерб успел нанести огонь — только одному торговцу огнем был уничтожен товар на сумму в 4 миллиона рублей. Вместе с тем известно, что нет пострадавших.