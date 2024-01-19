В Екатеринбурге накажут подрядчиков, которые саботировали уборку в праздники

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
Тех подрядчиков, которые не вывели нужное количество снегоуборочной техники, ждут штрафы. Об этом сообщил вице-мэр Алексей Бубнов.
В качестве примера он привел Чкаловское дорожное управление, где только 30% снегоуборочных машин вышли на расчистку улиц в период длинных выходных. Тогда в городе были сильные снегопады.
Он добавил, что от услуг подрядчиков полностью отказаться нельзя. Ведь компаний, расчищающих улицы, мало. Вице-мэр добавил, что эти компании теперь окажутся в реестре недобросовестных фирм.
Директор ЧДЭУ Михаил Онегов добавил, что каждому подрядчику, который не вывел технику, отправили претензии. Также им предстоит оплатить штрафы.
Ранее чиновники Екатеринбурга остались без выходных из-за недобросовестной работы.