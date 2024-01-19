tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:57

Published Сегодня, 12:57

Modified Сегодня, 12:59

Updated Сегодня, 12:59

Недобросовестных подрядчиков ждет наказание за уборку улиц в Екатеринбурге

В Екатеринбурге накажут подрядчиков, которые саботировали уборку в праздники

19 января 2024, 12:57
Фото: 1MI

Недобросовестных подрядчиков ждет наказание за уборку улиц в Екатеринбурге

В Екатеринбурге подрядчиков, которые расчищали городские улицы от снега в новогодние праздники, планируют наказать.

Тех подрядчиков, которые не вывели нужное количество снегоуборочной техники, ждут штрафы. Об этом сообщил вице-мэр Алексей Бубнов.

В качестве примера он привел Чкаловское дорожное управление, где только 30% снегоуборочных машин вышли на расчистку улиц в период длинных выходных. Тогда в городе были сильные снегопады.

Он добавил, что от услуг подрядчиков полностью отказаться нельзя. Ведь компаний, расчищающих улицы, мало. Вице-мэр добавил, что эти компании теперь окажутся в реестре недобросовестных фирм.

Директор ЧДЭУ Михаил Онегов добавил, что каждому подрядчику, который не вывел технику, отправили претензии. Также им предстоит оплатить штрафы.

Ранее чиновники Екатеринбурга остались без выходных из-за недобросовестной работы.

Куда жаловаться на плохую уборку улиц и дорог в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
Читайте также:
Уборка домов в Екатеринбурге одна из самых дорогих в странеГлава Екатеринбурга раскритиковал методы уборки снега в городеСвердловские дорожники получили выговор за плохую уборку снега
#Происшествия#Снег#Уборка#Подрядчики#Уборка улиц#Екатеринбург#Дарья Сорокина
Подпишитесь
Жители Нижнего Тагила окунаются в прорубь на Крещение: фоторепортаж TagilCity.ru
Сегодня, 08:00
Шок, скачок давления и потеря сознания: чем опасно купание в проруби
Сегодня, 07:09
Прокуратура проверяет школу в Нижнем Тагиле, ученики которой избили сверстницу
Сегодня, 04:50
Более 2 млрд рублей: кто из предприятий Екатеринбурга задолжал налоговой
Вчера, 10:15
353 миллиона рублей по налогам: стали известны главные должники Первоуральска
Сегодня, 06:23
Где окунуться в Крещение в Свердловской области: список купелей
17 января, 11:37