В Екатеринбурге планируют построить снегоплавильную станцию

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:32
Updated Сегодня, 14:32
В Екатеринбурге планируется создание снегоплавильной станции. Согласно планам, ее организуют в будущем сезоне.
Как отмечает вице-мэр Алексей Бубнов, сооружение может быть как мобильной, так и стационарной.
Вместе с тем вице-мэр заявил, что вывоз снега является более дешевым вариантом, нежели его плавление, но создание станции необходимо для проверки эффективности подобных мероприятий. Также пока неизвестно, где будет находиться постройка.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге накажут подрядчиков, которые саботировали уборку в праздники.