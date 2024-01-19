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Published Сегодня, 14:30

Modified Сегодня, 14:32

Updated Сегодня, 14:32

Вице-мэр пообещал построить снегоплавильную станцию в Екатеринбурге

В Екатеринбурге планируют построить снегоплавильную станцию

19 января 2024, 14:30
Фото: 1MI

Вице-мэр пообещал построить снегоплавильную станцию в Екатеринбурге

Снегоплавильную станцию создадут в Екатеринбурге.

В Екатеринбурге планируется создание снегоплавильной станции. Согласно планам, ее организуют в будущем сезоне.

Как отмечает вице-мэр Алексей Бубнов, сооружение может быть как мобильной, так и стационарной.

Вместе с тем вице-мэр заявил, что вывоз снега является более дешевым вариантом, нежели его плавление, но создание станции необходимо для проверки эффективности подобных мероприятий. Также пока неизвестно, где будет находиться постройка.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге накажут подрядчиков, которые саботировали уборку в праздники.

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#Свердловская область#Строительство#Снег#Станция#Екатеринбург#Городское строительство#Камилла Булгакова
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