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За убийство наркокурьера житель Екатеринбурга получил 13 лет тюрьмы

В Екатеринбурге убийце наркокурьера назначили 13 лет колонии

19 января 2024, 07:15
Фото: Свердловский облсуд

За убийство наркокурьера житель Екатеринбурга получил 13 лет тюрьмы

В Екатеринбурге оглашен приговор 40-летнему Рустаму Морозовскому, обвиняемого в убийстве наркокурьера.

По данным суда, в конце 2022 года Рустам договорился с мужчиной в соцсетях о приобретении у него запрещенного вещества. На встрече он решил не платить за наркотик, а отобрать его, сообщает свердловский облсуд.

Далее они поехали в малолюдное место на берегу Верх-Исетского пруда. При выходе из машины Рустам отобрал сумку у наркокурьера. Когда тот попытался ее отнять, Рустам избил его.

После Рустам убежал вместе с сумкой, в которой оказался только телефон. В тоже время избитый скончался, лежа около пруда. Ему было 33 года.

Мужчине назначили 13 лет колонии строгого режима. В течение двух недель приговор можно обжаловать.

Известно, что убийце 40 лет. Ранее он был судим за оборот наркотиков, похищение человека и кражу.

Ранее сообщалось, что подростков-убийц девочек в Екатеринбурге признали вменяемыми. К такому заключению специалисты пришли после проведения экспертизы.

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