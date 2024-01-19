В Екатеринбурге убийце наркокурьера назначили 13 лет колонии

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
По данным суда, в конце 2022 года Рустам договорился с мужчиной в соцсетях о приобретении у него запрещенного вещества. На встрече он решил не платить за наркотик, а отобрать его, сообщает свердловский облсуд.
Далее они поехали в малолюдное место на берегу Верх-Исетского пруда. При выходе из машины Рустам отобрал сумку у наркокурьера. Когда тот попытался ее отнять, Рустам избил его.
После Рустам убежал вместе с сумкой, в которой оказался только телефон. В тоже время избитый скончался, лежа около пруда. Ему было 33 года.
Мужчине назначили 13 лет колонии строгого режима. В течение двух недель приговор можно обжаловать.
Известно, что убийце 40 лет. Ранее он был судим за оборот наркотиков, похищение человека и кражу.
Ранее сообщалось, что подростков-убийц девочек в Екатеринбурге признали вменяемыми. К такому заключению специалисты пришли после проведения экспертизы.