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Published Сегодня, 09:01

Modified Сегодня, 09:03

Updated Сегодня, 09:03

Министр обороны Сергей Шойгу летит в Екатеринбург

В Екатеринбурге ждут визита Шойгу

19 января 2024, 09:01
Фото: 1MI

Министр обороны Сергей Шойгу летит в Екатеринбург

Министра обороны России Сергея Шойгу ожидают в Екатеринбурге сегодня, 19 января.

Если планы не изменятся, то Шойну намерен посетить оборонные предприятия региона. О визите министра сало известно Ура.ру, о чем им рассказали два источника.

Другой собеседник отметил, что вместо Шойгу прилетит главком Сухопутными войсками Олег Салюков. Либо они приедут вместе.

В прошлый раз Сергей Шойгу посещал регион летом 2022 года. Тогда он наведался на УВЗ, а также заезжал в конструкторское бюро «Новатор» в уральской столице.

Напомним, что в ноябре 2024 года в регионе ожидался визит Дмитрия Медведева. К его приезду тщательно готовились.

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#Политика#УВЗ#Визит#Сергей Шойгу#Конструкторское бюро#Министр обороны#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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