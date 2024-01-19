В Екатеринбурге ждут визита Шойгу

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
Modified Сегодня, 09:03
Updated Сегодня, 09:03
Если планы не изменятся, то Шойну намерен посетить оборонные предприятия региона. О визите министра сало известно Ура.ру, о чем им рассказали два источника.
Другой собеседник отметил, что вместо Шойгу прилетит главком Сухопутными войсками Олег Салюков. Либо они приедут вместе.
В прошлый раз Сергей Шойгу посещал регион летом 2022 года. Тогда он наведался на УВЗ, а также заезжал в конструкторское бюро «Новатор» в уральской столице.
Напомним, что в ноябре 2024 года в регионе ожидался визит Дмитрия Медведева. К его приезду тщательно готовились.