В колонию за мошенничество отправлен экс-глава свердловского наркоконтроля

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
Суд состоялся в Первоуральске. Согласно приговору, мужчина должен провести в тюрьме пять лет, рассказали в СК.
Также его оштрафуют на полмиллиона. Сам обвиняемый свою вину не признал.
Напомним, что Ивана задержали еще в апреле прошлого года. Задержание организовали в ФСБ. Следствие полагает, что Иван предложил знакомому из сферы лесного хозяйства дать крупную взятку ревизору. Взамен, как предполагалось, проверяющий не должен был найти нарушений в частной фирме.
Сначала Ивана отстранили от работы, затем уволили.
Ранее свердловского экс-замминистра, обвиненного в мошенничестве, освободили из СИЗО.