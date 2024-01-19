В колонию за мошенничество отправлен экс-глава свердловского наркоконтроля

Напомним, что Ивана задержали еще в апреле прошлого года. Задержание организовали в ФСБ. Следствие полагает, что Иван предложил знакомому из сферы лесного хозяйства дать крупную взятку ревизору. Взамен, как предполагалось, проверяющий не должен был найти нарушений в частной фирме.