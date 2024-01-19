tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:55

Published Сегодня, 10:55

Modified Сегодня, 10:57

Updated Сегодня, 10:57

Бывший глава наркоконтроля Свердловской области отправлен в колонию

В колонию за мошенничество отправлен экс-глава свердловского наркоконтроля

19 января 2024, 10:55
Фото: 1MI

Бывший глава наркоконтроля Свердловской области отправлен в колонию

В колонию по обвинению в мошенничестве отправлен бывший начальник управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по региону Иван Ергеледжи.

Суд состоялся в Первоуральске. Согласно приговору, мужчина должен провести в тюрьме пять лет, рассказали в СК.

Также его оштрафуют на полмиллиона. Сам обвиняемый свою вину не признал.

Напомним, что Ивана задержали еще в апреле прошлого года. Задержание организовали в ФСБ. Следствие полагает, что Иван предложил знакомому из сферы лесного хозяйства дать крупную взятку ревизору. Взамен, как предполагалось, проверяющий не должен был найти нарушений в частной фирме.

Сначала Ивана отстранили от работы, затем уволили.

Ранее свердловского экс-замминистра, обвиненного в мошенничестве, освободили из СИЗО.

«Сделали сюрприз»: машинист из Нижнего Тагила уволен по статье за ЧП с поездом ЕВРАЗа
Узнать подробнее
Читайте также:
С фирмы бизнесмена, передавшего взятку свердловскому десантнику, взыскивают 7 млнБывших свердловских гаишников осудили за взятки, на которые они открыли заправкуСтарший следователь СК задержан в Челябинске по подозрению в получении взятки
#Суд#ФСБ#Увольнение#Криминал#Мошенничество#Задержание#Тюрьма#Нарушения#Лесное хозяйство#18+#Екатеринбург#Дарья Сорокина
Подпишитесь
Жители Нижнего Тагила окунаются в прорубь на Крещение: фоторепортаж TagilCity.ru
Сегодня, 08:00
Шок, скачок давления и потеря сознания: чем опасно купание в проруби
Сегодня, 07:09
Прокуратура проверяет школу в Нижнем Тагиле, ученики которой избили сверстницу
Сегодня, 04:50
Более 2 млрд рублей: кто из предприятий Екатеринбурга задолжал налоговой
Вчера, 10:15
353 миллиона рублей по налогам: стали известны главные должники Первоуральска
Сегодня, 06:23
Где окунуться в Крещение в Свердловской области: список купелей
17 января, 11:37