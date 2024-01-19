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Published Сегодня, 13:54

Modified Сегодня, 13:57

Updated Сегодня, 13:57

В Нижнем Тагиле определены 6 территорий для благоустройства в 2025 году

В Нижнем Тагиле назван список территорий, которые преобразятся в 2025 году

19 января 2024, 13:54
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле определены 6 территорий для благоустройства в 2025 году

В Нижнем Тагиле назван шорт-лист локаций, которые преобразятся в 2025 году. Это шесть общественных пространств.

Среди объектов названы парк Рудника имени III Интернационала и парк Горького, Театральный бульвар и другие локации. Об этом сообщили в мэрии.

Сперва в городе собрали заявки от горожан, а также определили 15 локаций для преображения. Пространства видоизменятся в рамках федерального проекта.

После этого состоялось онлайн-голосование. В нем поучаствовали 23 тысячи тагильчан. В итоге в ТОП-3 нуждающихся в благоустройстве вошли парк Рудника, Театральный бульвар и сквер около домов №30Б, 30, 32, 36 на Ленинградском проспекте.

В итоговый перечень включили еще три общественные территории: парк им. Горького на Вые, сквер Строителей и вторая очередь парка Металлургов.

Напомним, что в прошлом году в городе обновили пять котельных. Они были устаревшими.

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