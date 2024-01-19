В Нижнем Тагиле назван список территорий, которые преобразятся в 2025 году

После этого состоялось онлайн-голосование. В нем поучаствовали 23 тысячи тагильчан. В итоге в ТОП-3 нуждающихся в благоустройстве вошли парк Рудника, Театральный бульвар и сквер около домов №30Б, 30, 32, 36 на Ленинградском проспекте.