В Нижнем Тагиле назван список территорий, которые преобразятся в 2025 году

Posted Сегодня, 13:54
Published Сегодня, 13:54
Modified Сегодня, 13:57
Updated Сегодня, 13:57
Среди объектов названы парк Рудника имени III Интернационала и парк Горького, Театральный бульвар и другие локации. Об этом сообщили в мэрии.
Сперва в городе собрали заявки от горожан, а также определили 15 локаций для преображения. Пространства видоизменятся в рамках федерального проекта.
После этого состоялось онлайн-голосование. В нем поучаствовали 23 тысячи тагильчан. В итоге в ТОП-3 нуждающихся в благоустройстве вошли парк Рудника, Театральный бульвар и сквер около домов №30Б, 30, 32, 36 на Ленинградском проспекте.
В итоговый перечень включили еще три общественные территории: парк им. Горького на Вые, сквер Строителей и вторая очередь парка Металлургов.
Напомним, что в прошлом году в городе обновили пять котельных. Они были устаревшими.