tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:33

Published Сегодня, 11:33

Modified Сегодня, 11:35

Updated Сегодня, 11:35

Жительница Нижнего Тагила вскрыла чужую квартиру ради выпивки

В Нижнем Тагиле женщина вскрыла квартиру соседа ради тысячи рублей

19 января 2024, 11:33
Фото: 1MI

Жительница Нижнего Тагила вскрыла чужую квартиру ради выпивки

В Нижнем Тагиле женщине вынесли приговор за кражу денег из чужой квартиры. Она вскрыла жилье соседа и украла тысячу рублей.

ЧП произошло летом прошлого года. Женщина выписала с соседом, а когда они допили все спиртное, женщина решила вскрыть квартиру другого соседа зная, что там есть деньги.

Внутри оказалась тысяча рублей. Женщина решила потратить их на свои нужды. Судили гражданку по ст. 158 УК РФ за кражу с проникновением в жилье. В результате тагильчанке назначили три года колонии.

Ранее в Екатеринбурге задержали похоронщика, который крал деньги у пенсионеров. Он заходил домой к старикам под видом соседа, отвлекал их и выносил личные сбережения.

На Урале вор украл мачете из корзины для помощи героям СВО
Узнать подробнее
Читайте также:
Почти год ищут самарского сотрудника, укравшего служебный автомобиль«Этот подарок мне дорог!»: в Нижнем Тагиле мужчина украл джинсы в «Бургер Кинге»В Екатеринбурге пассажир попросил таксиста дать позвонить и украл деньги с карты
#Нижний Тагил#Свердловская область#Суд#Деньги#Криминал#Квартира#Кража#Колония#Сосед#18+#Екатеринбург#Дарья Сорокина#УК РФ
Подпишитесь
Жители Нижнего Тагила окунаются в прорубь на Крещение: фоторепортаж TagilCity.ru
Сегодня, 08:00
Шок, скачок давления и потеря сознания: чем опасно купание в проруби
Сегодня, 07:09
Прокуратура проверяет школу в Нижнем Тагиле, ученики которой избили сверстницу
Сегодня, 04:50
Более 2 млрд рублей: кто из предприятий Екатеринбурга задолжал налоговой
Вчера, 10:15
353 миллиона рублей по налогам: стали известны главные должники Первоуральска
Сегодня, 06:23
Где окунуться в Крещение в Свердловской области: список купелей
17 января, 11:37