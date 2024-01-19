В Нижнем Тагиле женщина вскрыла квартиру соседа ради тысячи рублей

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
ЧП произошло летом прошлого года. Женщина выписала с соседом, а когда они допили все спиртное, женщина решила вскрыть квартиру другого соседа зная, что там есть деньги.
Внутри оказалась тысяча рублей. Женщина решила потратить их на свои нужды. Судили гражданку по ст. 158 УК РФ за кражу с проникновением в жилье. В результате тагильчанке назначили три года колонии.
Ранее в Екатеринбурге задержали похоронщика, который крал деньги у пенсионеров. Он заходил домой к старикам под видом соседа, отвлекал их и выносил личные сбережения.