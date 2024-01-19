В Первоуральске автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом

Posted Сегодня, 16:48
Published Сегодня, 16:48
Modified Сегодня, 16:50
Updated Сегодня, 16:50
Прокуратура Первоуральска контролирует проведение административного расследования по происшествию с автобусом.
По имеющейся информации, как сообщает прокуратура региона, водитель Lada Priora столкнулся с автобусом, в котором было 6 человек, на участке автодороги «Битимка-Первомайский».
В связи с аварией водитель машины и один из пассажиров автобуса пострадали, у них обнаружены травмы. Им оказана медпомощь. Прокуратура проверит действия полиции по ходу расследования.
Ранее сообщалось, что стала известна причина большинства аварий в Свердловской области.