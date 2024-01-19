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Published Сегодня, 16:48

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Updated Сегодня, 16:50

Прокуратура Первоуральска проверит ДТП с пассажирским автобусом

В Первоуральске автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом

19 января 2024, 16:48
Фото: Midjourney

Прокуратура Первоуральска проверит ДТП с пассажирским автобусом

В Первоуральске произошло ДТП, контроль над расследованием которого взяла прокуратура.

Прокуратура Первоуральска контролирует проведение административного расследования по происшествию с автобусом.

По имеющейся информации, как сообщает прокуратура региона, водитель Lada Priora столкнулся с автобусом, в котором было 6 человек, на участке автодороги «Битимка-Первомайский».

В связи с аварией водитель машины и один из пассажиров автобуса пострадали, у них обнаружены травмы. Им оказана медпомощь. Прокуратура проверит действия полиции по ходу расследования.

Ранее сообщалось, что стала известна причина большинства аварий в Свердловской области.

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