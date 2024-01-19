В Свердловской области ищут спонсоров для строительства медучреждений

Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
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Updated Сегодня, 09:43
В соответствии с документом, будут изменены несколько больниц в Екатеринбурге и поселке Чусовой.
В планах создание клинико-диагностического центра «Охрана здоровья матери и ребенка». Также будут реконструированы здания поликлиник и больниц, но все они будут ремонтироваться за счет договоров концессий. В связи с чем регион теперь находится в поисках спонсоров.
Ранее сообщалось, что в Верхней Салде заработает медицинский класс.