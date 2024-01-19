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Куйвашев утвердил список больниц и поликлиник, которые построят по концессии

В Свердловской области ищут спонсоров для строительства медучреждений

19 января 2024, 09:41
Фото: 1MI

Куйвашев утвердил список больниц и поликлиник, которые построят по концессии

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев представил список медицинских учреждений, которые собираются передать в концессию.

В соответствии с документом, будут изменены несколько больниц в Екатеринбурге и поселке Чусовой.

В планах создание клинико-диагностического центра «Охрана здоровья матери и ребенка». Также будут реконструированы здания поликлиник и больниц, но все они будут ремонтироваться за счет договоров концессий. В связи с чем регион теперь находится в поисках спонсоров.

Ранее сообщалось, что в Верхней Салде заработает медицинский класс.

На модернизацию поликлиник в Свердловской области направят 7 миллиардов
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#Больница#Свердловская область#Медицина#Госпиталь#Поликлиника#Ремонт#Концессия#Екатеринбург#Камилла Булгакова
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