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Гаражный комплекс в Екатеринбурге будет снесен из-за строительства квартала

В центре Екатеринбурга снесут гаражи ради многоэтажек

19 января 2024, 07:09
Фото: 1MI

Гаражный комплекс в Екатеринбурге будет снесен из-за строительства квартала

В центре Екатеринбурга исчезнет гаражный комплекс на улице Челюскинцев. На его месте будет построен жилой квартал.

Убрать гаражи было решено в связи с тем, что участок, на котором они расположены, попадает в зону квартала, который в народе называется еще одним «Екатеринбург-Сити». Постановление подписал мэр уральской столицы Алексей Орлов.

Проект будущего квартала реализует организация-застройщик «Брусника», получившая данный земельный участок в 2015 году. Она же займется вопросом о сносе гаражей и возмещения.

На месте гаражей планируется возвести гостиницу, бассейн и фитнес-клуб, спа-салон, школу, детские сады, небольшой ТЦ. В самом высоком жилом здании будет 49 этажей.

Напомним, в Екатеринбурге решили построить 16-этажный дом в районе ВИЗа, рассчитанный на 126 квартир.

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