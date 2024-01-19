В центре Екатеринбурга снесут гаражи ради многоэтажек

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
Убрать гаражи было решено в связи с тем, что участок, на котором они расположены, попадает в зону квартала, который в народе называется еще одним «Екатеринбург-Сити». Постановление подписал мэр уральской столицы Алексей Орлов.
Проект будущего квартала реализует организация-застройщик «Брусника», получившая данный земельный участок в 2015 году. Она же займется вопросом о сносе гаражей и возмещения.
На месте гаражей планируется возвести гостиницу, бассейн и фитнес-клуб, спа-салон, школу, детские сады, небольшой ТЦ. В самом высоком жилом здании будет 49 этажей.
Напомним, в Екатеринбурге решили построить 16-этажный дом в районе ВИЗа, рассчитанный на 126 квартир.