Вечеринка в квартире в Нижнем Тагиле закончилась эвакуацией подъезда

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
Пожар в квартире в пятиэтажке начался утром 19 января. Внутри находились трое молодых людей.
В МЧС рассказали, что узнали о пожаре в половине пятого утра. После воспламенения хозяин жилья успел выбежать на улицу, а двое его друзей остались внутри запертыми на ключ. На балконе были решетки, так что выбраться через него они тоже не смогли.
Пожарные выломали дверь в квартире, также они вывели из подъезда семь человек, в числе которых были двое детей. Еще 11 человек выбежали на улицу самостоятельно.
За 20 минут пламя потушили. Пострадал ремонт в квартире. Предварительно известно, что пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем. Один из молодых людей направлен на обследование, так как его заподозрили в наркотическом опьянении.
Ранее сообщалось, что охранник парковки в Екатеринбурге сгорел заживо в будке.