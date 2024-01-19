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Published Сегодня, 10:45

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Жителей дома в Нижнем Тагиле эвакуировали из-за пожара во время вечеринки

Вечеринка в квартире в Нижнем Тагиле закончилась эвакуацией подъезда

19 января 2024, 10:45
Фото: 1MI

Жителей дома в Нижнем Тагиле эвакуировали из-за пожара во время вечеринки

Во время вечеринки в одной из квартир Нижнего Тагила разгорелся пожар. Пришлось эвакуировать весь подъезд.

Пожар в квартире в пятиэтажке начался утром 19 января. Внутри находились трое молодых людей.

В МЧС рассказали, что узнали о пожаре в половине пятого утра. После воспламенения хозяин жилья успел выбежать на улицу, а двое его друзей остались внутри запертыми на ключ. На балконе были решетки, так что выбраться через него они тоже не смогли.

Пожарные выломали дверь в квартире, также они вывели из подъезда семь человек, в числе которых были двое детей. Еще 11 человек выбежали на улицу самостоятельно.

За 20 минут пламя потушили. Пострадал ремонт в квартире. Предварительно известно, что пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем. Один из молодых людей направлен на обследование, так как его заподозрили в наркотическом опьянении.

Ранее сообщалось, что охранник парковки в Екатеринбурге сгорел заживо в будке.

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