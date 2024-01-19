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Вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов ответил, почему город завален снегом

Вице-мэр Екатеринбурга попросил не ругать коммунальщиков за плохую уборку снега

19 января 2024, 14:55
Фото: 1MI

Вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов ответил, почему город завален снегом

Заместитель главы города Екатеринбурга Алексей Бубнов попросил жителей города отнестись с пониманием к работе коммунальных служб из-за очистки снега.

Встретившись с представителями СМИ, он подчеркнул, что готов принять на себя критику.

Вице мэр отметил, что во многих районах, в частности, не хватает рабочих кадров. По словам заместителя мэра города, в некоторых случаях подрядчику может быть выгоднее заняться одним районом на 100%, а в другом совершить минимальный объемом работ, порой службы устремляются в спальные районы днем.

Также Бубнов анонсировал планы по строительству снегоплавильной установки.

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#Свердловская область#Снег#Коммунальщики#ЧП#Екатеринбург#Инцидент#Камилла Булгакова#Снегоборьба
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