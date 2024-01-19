Вице-мэр Екатеринбурга попросил не ругать коммунальщиков за плохую уборку снега

Posted Сегодня, 14:55
Published Сегодня, 14:55
Modified Сегодня, 14:57
Updated Сегодня, 14:57
Встретившись с представителями СМИ, он подчеркнул, что готов принять на себя критику.
Вице мэр отметил, что во многих районах, в частности, не хватает рабочих кадров. По словам заместителя мэра города, в некоторых случаях подрядчику может быть выгоднее заняться одним районом на 100%, а в другом совершить минимальный объемом работ, порой службы устремляются в спальные районы днем.
Также Бубнов анонсировал планы по строительству снегоплавильной установки.