Вице-мэр Екатеринбурга попросил не ругать коммунальщиков за плохую уборку снега

Вице мэр отметил, что во многих районах, в частности, не хватает рабочих кадров. По словам заместителя мэра города, в некоторых случаях подрядчику может быть выгоднее заняться одним районом на 100%, а в другом совершить минимальный объемом работ, порой службы устремляются в спальные районы днем.