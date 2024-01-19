tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:16

Published Сегодня, 11:16

Modified Сегодня, 11:16

Updated Сегодня, 11:16

УК в Нижнем Тагиле оказалась виновна в коммунальной аварии на Вагонке

Вице-мэр Нижнего Тагила обвинил управляющую компанию в аварии на Вагонке

19 января 2024, 11:16
Фото: 1MI

УК в Нижнем Тагиле оказалась виновна в коммунальной аварии на Вагонке

Вице-мэр Нижнего Тагила Владислав Горячкин рассказал, что в аварии на теплотрассе, которая случилась в Дзержинском районе, виновата УК.

По словам Горячкина, вследствие того, что не было должной реакции на прорыв теплотрассы и сообщения о том, что нужно сбросить воду после ликвидации утечки, пришлось много работать с разморозкой стояков и возобновлением отопления. об этом чиновник рассказал в эфире телеканала «Тагил-ТВ».

Как оказалось, у крупной управляющей компании на Вагонке нехватка бригад рабочих, которые выполняют работы и устраняют аварии и неисправности. Также вице-мэр отметил, что УК Дзержинского района оказывали помощь коллеги из других городских районов.

Напомним, в декабре 2023 года в Нижнем Тагиле произошел прорыв теплотрассы в Дзержинском районе. Улицы затопило кипятком.

Коммунальная авария в Нижнем Тагиле на Вагонке ликвидирована
Узнать подробнее
Читайте также:
Мэр Екатеринбурга прокомментировал жалобы жителей Уктуса на пропавшее отоплениеЖителям Первоуральска вернули воду и тепло накануне Нового годаЖители Невьянска остались без воды и тепла из-за аварии
#Происшествия#Нижний Тагил#Вода#Отопление#Управляющая компания#ЧП#Коммунальная авария#Вице-мэр#Теплотрасса#Работы#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Авария#Инцидент
Подпишитесь
Жители Нижнего Тагила окунаются в прорубь на Крещение: фоторепортаж TagilCity.ru
Сегодня, 08:00
Шок, скачок давления и потеря сознания: чем опасно купание в проруби
Сегодня, 07:09
Прокуратура проверяет школу в Нижнем Тагиле, ученики которой избили сверстницу
Сегодня, 04:50
Более 2 млрд рублей: кто из предприятий Екатеринбурга задолжал налоговой
Вчера, 10:15
353 миллиона рублей по налогам: стали известны главные должники Первоуральска
Сегодня, 06:23
Где окунуться в Крещение в Свердловской области: список купелей
17 января, 11:37