Вице-мэр Нижнего Тагила обвинил управляющую компанию в аварии на Вагонке

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
По словам Горячкина, вследствие того, что не было должной реакции на прорыв теплотрассы и сообщения о том, что нужно сбросить воду после ликвидации утечки, пришлось много работать с разморозкой стояков и возобновлением отопления. об этом чиновник рассказал в эфире телеканала «Тагил-ТВ».
Как оказалось, у крупной управляющей компании на Вагонке нехватка бригад рабочих, которые выполняют работы и устраняют аварии и неисправности. Также вице-мэр отметил, что УК Дзержинского района оказывали помощь коллеги из других городских районов.
Напомним, в декабре 2023 года в Нижнем Тагиле произошел прорыв теплотрассы в Дзержинском районе. Улицы затопило кипятком.