Вице-мэр Нижнего Тагила обвинил управляющую компанию в аварии на Вагонке

По словам Горячкина, вследствие того, что не было должной реакции на прорыв теплотрассы и сообщения о том, что нужно сбросить воду после ликвидации утечки, пришлось много работать с разморозкой стояков и возобновлением отопления. об этом чиновник рассказал в эфире телеканала «Тагил-ТВ».