Власти Удмуртии инициировали проект по привлечению в регион кадров

Для реализации проекта правительство региона совместно с ключевыми предприятиями и бизнесменами разработало ряд льгот и преимуществ, которые должны привлечь специалистов в Удмуртию. Планируется в течение трех лет предоставить преференции семи тысячам человек. В рамках проекта кандидатам предлагается пакет мер поддержки, включающий аренду жилья на первый год, льготную ипотеку с процентной ставкой до 5% годовых, выделение садового участка площадью шесть соток, а также устройство детей в детские сады и школы. Об этом сообщил руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Александр Журавлев, передает udm-info.ru.