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Власти Удмуртии инициировали проект по привлечению в регион кадров

Власти Удмуртии инициировали проект по привлечению в регион кадров

19 января 2024, 12:21
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
Правительство Удмуртии и компания Centre digital & media объединили усилия в рамках проекта «Работай в Удмуртии». Инициатива создана для привлечения в регион специалистов из всех регионов России. Проект запущен 5 декабря на выставке-форуме «Россия».

Для реализации проекта правительство региона совместно с ключевыми предприятиями и бизнесменами разработало ряд льгот и преимуществ, которые должны привлечь специалистов в Удмуртию. Планируется в течение трех лет предоставить преференции семи тысячам человек. В рамках проекта кандидатам предлагается пакет мер поддержки, включающий аренду жилья на первый год, льготную ипотеку с процентной ставкой до 5% годовых, выделение садового участка площадью шесть соток, а также устройство детей в детские сады и школы. Об этом сообщил руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Александр Журавлев, передает udm-info.ru.

О проекте рассказал и глава республики Александр Бречалов. По его словам, предприятия предлагают специалистам дополнительные конкурентные преимущества. Например, Воткинский завод готов частично компенсировать стоимость аренды жилья и процентную ставку по ипотеке. ЧМЗ предлагает выплату подъемных в размере 50 тысяч рублей для молодежи, которая переезжает на предприятие. Завод «Аксион» и Сарапульский электрогенераторный завод компенсируют стоимость аренды жилья.

Отмечается, что поддержка не ограничивается только промышленными предприятиями. В Удмуртии также действуют меры поддержки для предпринимателей. Например, налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения снижены до 1% годовых для тех, кто переезжает из других регионов.

Программа «Работай в Удмуртии» распространяется на потенциальных сотрудников промышленных предприятий, ИТ-компаний и представителей бюджетной сферы. На портале проекта можно узнать о преимуществах работы в республике, найти список вакансий и получить советы по трудоустройству.

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