Власти Удмуртии инициировали проект по привлечению в регион кадров

Posted Сегодня, 12:21
Published Сегодня, 12:21
Modified Сегодня, 12:21
Updated Сегодня, 12:21
Для реализации проекта правительство региона совместно с ключевыми предприятиями и бизнесменами разработало ряд льгот и преимуществ, которые должны привлечь специалистов в Удмуртию. Планируется в течение трех лет предоставить преференции семи тысячам человек. В рамках проекта кандидатам предлагается пакет мер поддержки, включающий аренду жилья на первый год, льготную ипотеку с процентной ставкой до 5% годовых, выделение садового участка площадью шесть соток, а также устройство детей в детские сады и школы. Об этом сообщил руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Александр Журавлев, передает udm-info.ru.
О проекте рассказал и глава республики Александр Бречалов. По его словам, предприятия предлагают специалистам дополнительные конкурентные преимущества. Например, Воткинский завод готов частично компенсировать стоимость аренды жилья и процентную ставку по ипотеке. ЧМЗ предлагает выплату подъемных в размере 50 тысяч рублей для молодежи, которая переезжает на предприятие. Завод «Аксион» и Сарапульский электрогенераторный завод компенсируют стоимость аренды жилья.
Отмечается, что поддержка не ограничивается только промышленными предприятиями. В Удмуртии также действуют меры поддержки для предпринимателей. Например, налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения снижены до 1% годовых для тех, кто переезжает из других регионов.
Программа «Работай в Удмуртии» распространяется на потенциальных сотрудников промышленных предприятий, ИТ-компаний и представителей бюджетной сферы. На портале проекта можно узнать о преимуществах работы в республике, найти список вакансий и получить советы по трудоустройству.