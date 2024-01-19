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Published Сегодня, 11:21

Modified Сегодня, 11:23

Updated Сегодня, 11:23

Заключенные из колонии Екатеринбурга окунулись в прорубь

Воры и мошенники окунулись в ледяную воду в Екатеринбурге

19 января 2024, 11:21
Фото: tagilcity.ru

Заключенные из колонии Екатеринбурга окунулись в прорубь

Порядка 300 заключенных из колоний Свердловской области 19 января окунулись в прорубь. Среди них есть бывшие мошенники и воры, отбывающие наказание по соответствующим статьям.

Для того, чтобы окунуться в воду, все они прошли медкомиссию. Медик выдал им разрешение. Православный обряд совершали заключенные ИК-2, пишет Е1.

В православной общине при ИК-2 числятся 28 заключенных, однако окунулись лишь семеро человек. Для них был установлен чан с ледяной водой. Его поставили прямо на территории колонии.

После заключенные грелись в теплом помещении. Рядом с чаном на всякий случай дежурил медработник. Его помощь никому не понадобилась.

Ранее TagilCity.ru опубликовал репортаж о том, как жители окунались в прорубь в Нижнем Тагиле утром 19 января. Единственная в городе купель расположилась на тагильской набережной около клуба моржей.

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#Общество#Свердловская область#Мошенники#Медкомиссия#Воры#Колонии#Медик#ИК-2#Екатеринбург#Медработник#Дарья Сорокина
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