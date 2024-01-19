Воры и мошенники окунулись в ледяную воду в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
Для того, чтобы окунуться в воду, все они прошли медкомиссию. Медик выдал им разрешение. Православный обряд совершали заключенные ИК-2, пишет Е1.
В православной общине при ИК-2 числятся 28 заключенных, однако окунулись лишь семеро человек. Для них был установлен чан с ледяной водой. Его поставили прямо на территории колонии.
После заключенные грелись в теплом помещении. Рядом с чаном на всякий случай дежурил медработник. Его помощь никому не понадобилась.
Ранее TagilCity.ru опубликовал репортаж о том, как жители окунались в прорубь в Нижнем Тагиле утром 19 января. Единственная в городе купель расположилась на тагильской набережной около клуба моржей.