Врач Кашух рассказала, в чем различие между животными и растительными белкам

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 13:02
Updated Сегодня, 13:02
Организм не может хранить или производить белок самостоятельно, поэтому его необходимо получать из пищи ежедневно. Рекомендуется потреблять 0,8 г белка на 1 кг веса, чтобы поддерживать здоровье и предотвращать заболевания. Важно разнообразить источники белка, включая и продукты растительного происхождения, пишут «Известия».
Врач объяснила, что все белки состоят из аминокислот, которые организму необходимы для создания своих собственных белковых соединений. Человеку требуется получать 22 вида аминокислот из пищи, при этом особое значение имеют 8 незаменимых аминокислот, которые организм не может произвести самостоятельно. Продукты животного происхождения, такие как мясо, творог и яйца, содержат все необходимые аминокислоты, а также важные питательные вещества, такие как железо и витамин В12.
Однако, растительные белки не так сбалансированы по составу и обычно имеют недостаток одной или нескольких аминокислот. Поэтому при отказе от продуктов животного происхождения, важно составлять рацион таким образом, чтобы получать все необходимые питательные элементы.
Врач подчеркнула, что продукты животного происхождения часто содержат большое количество насыщенных жиров, которые могут повысить уровень холестерина и увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний. В то же время, продукты растительного происхождения, содержащие растительный белок, также являются источником витаминов, минералов, антиоксидантов и клетчатки, которая благотворно влияет на работу кишечника и необходима для поддержания нормальной микрофлоры. Растительная пища обычно содержит меньше калорий, что важно для поддержания нормального веса и предотвращения ожирения. Поэтому рекомендуется употреблять белки как животного, так и растительного происхождения для сбалансированного рациона.
Врач поделилась информацией о том, какие продукты являются хорошим источником растительного белка. Среди них бобовые (нут, горох, соя, чечевица, фасоль), злаки (гречка, киноа, рис), авокадо, орехи и семечки. Соевый белок особенно похож по составу на мясные продукты и легко усваивается организмом. Из него можно приготовить «растительное мясо», пасту мисо, сыр тофу и заменитель молока.
Врач отметила, что растительные белки полезны как для взрослых, так и для детей. Увеличение доли растительного белка в рационе помогает поддерживать нормальный вес тела и улучшает пищеварение. Исследования также показали, что замена одной-двух порций животного белка на растительный может снизить уровень «плохого» холестерина и риск сердечно-сосудистых заболеваний. Растительная пища также реже вызывает аллергические реакции и быстрее переваривается и усваивается организмом.