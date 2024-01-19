Врач Кашух рассказала, в чем различие между животными и растительными белкам

Врач подчеркнула, что продукты животного происхождения часто содержат большое количество насыщенных жиров, которые могут повысить уровень холестерина и увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний. В то же время, продукты растительного происхождения, содержащие растительный белок, также являются источником витаминов, минералов, антиоксидантов и клетчатки, которая благотворно влияет на работу кишечника и необходима для поддержания нормальной микрофлоры. Растительная пища обычно содержит меньше калорий, что важно для поддержания нормального веса и предотвращения ожирения. Поэтому рекомендуется употреблять белки как животного, так и растительного происхождения для сбалансированного рациона.