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Posted Сегодня, 11:52

Published Сегодня, 11:52

Modified Сегодня, 11:54

Updated Сегодня, 11:54

В Екатеринбурге пройдёт первый WBA бой в России после санкций

Всемирная боксерская организация возобновляет бои в России — с Екатеринбурга

19 января 2024, 11:52
Фото: Midjourney

В Екатеринбурге пройдёт первый WBA бой в России после санкций

В Екатеринбурге проведут первый бой WBA через два года после введения ограничений в отношении РФ.

Всемирная ассоциация бокса (WBA) одобрила проведение боя по боксу в России, хотя в отношении страны были введены санкции два года назад.

Первый бой после ограничений будет проведен в феврале текущего года в екатеринбургском «Уральце».

По информации RCC Boxing Promotions, в бою будут участвовать российский спортсмен Евгений Романов. Он сразится с китайским боксером Чжаном Чжаосинем.

Ранее сообщалось, что чемпион мира по боксу скончался в Екатеринбурге.

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