Всемирная боксерская организация возобновляет бои в России — с Екатеринбурга

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
Всемирная ассоциация бокса (WBA) одобрила проведение боя по боксу в России, хотя в отношении страны были введены санкции два года назад.
Первый бой после ограничений будет проведен в феврале текущего года в екатеринбургском «Уральце».
По информации RCC Boxing Promotions, в бою будут участвовать российский спортсмен Евгений Романов. Он сразится с китайским боксером Чжаном Чжаосинем.
Ранее сообщалось, что чемпион мира по боксу скончался в Екатеринбурге.