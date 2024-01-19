Выговор от прокуратуры. В Свердловской области провели совещание по уборке снега

Posted Сегодня, 15:36
Published Сегодня, 15:36
Modified Сегодня, 15:39
Updated Сегодня, 15:39
В пятницу, 19 января, в ходе совещание зампрокурора регина осветил вопросы, связанные с уборкой снега. Были озвучены отчеты глав районов.
Оказалось, что в конце прошлого года прокуратура отправляла поручение территориальным прокурорам в отношении проверки территорий к снежному сезону, но в результате были обнаружены недочеты. В частности, многие управляющие компании не выполняют свои функции и не убирают снег, сообщает прокуратура региона.
В связи с обнаруженными проблемами приняты соответствующие меры. Более того, прокурор области потребовал активизации работ по уборке дорог от снега. Вместе с тем ранее вице-мэр Екатеринбурга попросил не ругать коммунальщиков за плохую уборку снега.