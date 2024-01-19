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Updated Сегодня, 15:39

Прокуратура Свердловской области заявила о бездействии управляющих компаний

Выговор от прокуратуры. В Свердловской области провели совещание по уборке снега

19 января 2024, 15:36
Фото: 1MI

Прокуратура Свердловской области заявила о бездействии управляющих компаний

В Свердловской области прокуратура провела совещание в отношении уборки снега в регионе.

В пятницу, 19 января, в ходе совещание зампрокурора регина осветил вопросы, связанные с уборкой снега. Были озвучены отчеты глав районов.

Оказалось, что в конце прошлого года прокуратура отправляла поручение территориальным прокурорам в отношении проверки территорий к снежному сезону, но в результате были обнаружены недочеты. В частности, многие управляющие компании не выполняют свои функции и не убирают снег, сообщает прокуратура региона.

В связи с обнаруженными проблемами приняты соответствующие меры. Более того, прокурор области потребовал активизации работ по уборке дорог от снега. Вместе с тем ранее вице-мэр Екатеринбурга попросил не ругать коммунальщиков за плохую уборку снега.

#Прокуратура#Свердловская область#Снег#Уборка#Уборка снега#Уборка улиц#Екатеринбург#Камилла Булгакова
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