Выговор от прокуратуры. В Свердловской области провели совещание по уборке снега

Оказалось, что в конце прошлого года прокуратура отправляла поручение территориальным прокурорам в отношении проверки территорий к снежному сезону, но в результате были обнаружены недочеты. В частности, многие управляющие компании не выполняют свои функции и не убирают снег, сообщает прокуратура региона.