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Published Сегодня, 10:43

Modified Сегодня, 10:45

Updated Сегодня, 10:45

Проводница объяснила, почему выбросила кота из поезда Екатеринбург-Тихвин

Выкинули кота из екатеринбургского поезда. Стали известны причины поступка проводницы

19 января 2024, 10:43
Фото: 1MI

Проводница объяснила, почему выбросила кота из поезда Екатеринбург-Тихвин

Проводница екатеринбургского поезда высадила кота, полагая, что он бездомный.

Проводница высадила кота по имени Твикс из поезда Екатеринбург-Тихвин в районе Кирова, так как подумала, что он бездомный.

По словам женщины, когда она увидела кота, она обратилась к пассажирам, но не нашла хозяина животного и тогда решила высадить его.

Как заявляет МВД Кирова, уголовное дело не будет возбуждено, поскольку отсутствуют признаки преступления. Вместе с тем хозяин животного может защитить свои права через суд.

Напомним, что кота Твикса перевозили в плацкартном вагоне в переноске, но кот сбежал в какой-то момент. Теперь его ищут общественники.

Ранее сообщалось о массовых жалобах на работу «Ласточек».

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