Выкинули кота из екатеринбургского поезда. Стали известны причины поступка проводницы

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
Проводница высадила кота по имени Твикс из поезда Екатеринбург-Тихвин в районе Кирова, так как подумала, что он бездомный.
По словам женщины, когда она увидела кота, она обратилась к пассажирам, но не нашла хозяина животного и тогда решила высадить его.
Как заявляет МВД Кирова, уголовное дело не будет возбуждено, поскольку отсутствуют признаки преступления. Вместе с тем хозяин животного может защитить свои права через суд.
Напомним, что кота Твикса перевозили в плацкартном вагоне в переноске, но кот сбежал в какой-то момент. Теперь его ищут общественники.
Ранее сообщалось о массовых жалобах на работу «Ласточек».